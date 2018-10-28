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هل تسمع بفيتامين P؟.. هنا تجده وهذه فوائده



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تعلم قلة قليلة من الناس بفيتامين P أو الفلافونيد، فغالبية الناس تعرف فيتامينات سي، وبي، ودي وغيرها، بل وتعلم فوائد كل منها.

غير أن الفيتامين P يظل غامضًا للأكثرية، برغم أن الاقتباس بخصوصه لهذا الاسم يعود إلى الثلاثينات من القرن العشرين، وذلك لوصف مجموعة من المركبات التي توفر الصبغة للنباتات، كما يعتقد أن لها فوائد صحية عديدة.
والآن بعد قرابة قرن فإن هذه المركبات تعرف باسم الفلافونيد flavonoids وحيث استبدل الاسم تمامًا.
وقد حدد العلماء حاليا حوالي 4000 إلى 6000 من الأنواع المختلفة المسؤولة عن تحديد نكهات ورائحة الفواكه والخضراوات، كذلك يقدمون الحماية لها من الآفات والفطريات والبكتيريا.
وهذه المواد المغذية لها أهمية كبيرة لجسم الإنسان، فهي تساعد في الحفاظ على العظام والأسنان، وإنتاج الكولاجين البروتيني، الذي يوفر النسيج البنائي للأوعية الدموية والعضلات والجلد.
هل تسمع بفيتامين P؟.. هنا تجده وهذه فوائده




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