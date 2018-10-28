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فرشاة شعر ذات مسحوق ماسي لطلّة شعر برّاقة



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جديد: لايف تطرح فرشاة شعر Romy ذات شكل مميز وتقنية مبتكرة تمَّ تطويرها بمشاركة مصمم الشعر ميشيل مرسييه. هي الفرشاة الوحيدة التي تتحرك على محور لمنع كسر الشعر, تقلل نفخ الشعر وذات مسحوق ماسي لطلّة شعر برّاقة وسليمة.

من مميزاتها:1. اقواس تمشيط خاصة:الفرشاة الجديدة ذات اقواس تمشيط خاصة التي تحمي مبنى الشعرة عند التمشيط.
2. رأس فرشاة يتحرك على محور:رأس الفرشاة مبنيّ على مسطح يدور على محور, الذي يلائم نفسه لحركة التمشيط ويضمن مرور الشعر بشكل مستقيم عن طريق الأقواس.
3. تجانس مواد متكامل:الأقواس من دمج مادتين واحدة لينة والثانية صلبة, لتحسين ملامسة الفرشاة بفروة الرأس عند التمشيط.
4. مسحوق ماس برّاق:دمج حديث يؤدي الى تهدئة فروة الرأس وطلة شعر مليئة بالبريق.
السعر: 39.90 ش.سعر طرح: 29.90 ش. حتى 7 من تشرين الثاني.متوفر في موقع اونلاين وفروع شبكة سوپر فارم.
فرشاة شعر ذات مسحوق ماسي لطلّة شعر برّاقة




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