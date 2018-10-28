قائمة, قوس, كرميئيل, تختتم, حملتها, الانتخابية, باجتماع, شعبي, حاشد,

بدعوة من قائمة "قوس كرميئيل للعدالة الاجتماعية"، شارك حشد من الناخبين مساء أمس الأحد في الاجتماع الشعبي الختامي للقائمة، الذي عُقد في قاعة "نعمات".وتألقت في عرافة الاجتماع المرشحة الثالثة في القائمة هيفاء عواد، التي دعت في كلمتها الافتتاحية للالتفاف حول القائمة والتصويت لها لما تحمله من برنامج يخدم جميع سكان كرميئيل على السواء وخاصة الأقليات والشرائح المستضعفة.

رئيس قائمة العضوية المحامي نزار بكري تحدث عن الهدف من تشكيل القائمة على خلفية قانون القومية وإقصاء البلدية المستمر للمواطنين العرب. كما وتحدث عن تميُّز القائمة لكونها الوحيدة التي تنادي بالحياة المشتركة والعدالة لسكان كرميئيل بكل أطيافهم، كما وتمنى أن تصبح هذه الظاهرة الفريدة مثلاً يحتذى به في التجمعات السكانية المختلطة الأخرى.وقال بكري أن تجربته مع البلدية تؤكّد بأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع، من خلال المطالبة بالحقوق بكافة الطرق القانونية المشروعة، بالمسار القضائي ومن ثم المسار البلدي من خلال تمثلنا بالمجلس البلدي، والمسار الثالث والأهم هو النشاط السياسي البلدي ودمجه بالشعبي لنيل الحقوق.ودعا بكري الناخبين العرب واليهود في كرميئيل للتصويت لقوس كرميئيل وشارتها واو، كما ووجه نداء للقرى العربية المجاورة للتأثير على ابنائهم الذين عادوا للسكن في كرميئيل لدعم القائمة ومرشحيها.أما المرشحة الرابعة في القائمة دوريت يناي فصرّحت أن النضال اليهودي العربي المشترك هو الرد الشافي على ممارسات المتطرفين، وأكدت أن العدالة لا تقتصر لفئة على حساب أخرى، إنما للجميع.وتخلل البرنامج فقرة فنية مع الشابة المبدعة نور شاهين التي أتحفت الجمهور بمجموعة أغاني بثلاث لغات عن السلام.وألقى الدكتور مرشد فرحات كلمة، أشاد فيها بدور نشطاء قوس كرميئيل الذين تطوعوا وضحّوا من وقتهم لجمع المواطنين العرب واليهود تحت سقف واحد، وأن دعم ومساندة هذه القائمة واجب على كل إنسان يؤمن بالحياة المشتركة.واشاد مركِّز الحملة الانتخابية للقائمة ابراهيم شعبان عقب الاجتماع بنشطاء القائمة ومرشحيها الذين بذلوا الجهود الكبيرة من خلال زيارة الناخبين وتوزيع النشرات في البيوت والشوارع المركزية في كرميئيل، وأعرب شعبان عن تفاؤله الكبير لما يلقاه من التفاف الناخبين اليهود والعرب حول القائمة وما تعنيه الحملة الانتخابية من ابعاد اجتماعية وسياسية وخاصة في كرميئيل.