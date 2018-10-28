تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سوريا تهدد بمنع السيارات الأردنية الخاصة دخول أراضيها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هددت وزارة النقل السورية الأحد، بمنع دخول السيارات الأردنية الخاصة إلى سوريا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، ردا على سوء معاملة السلطات الأردنية لأصحاب السيارات السورية الخاصة.



وخلال ورشة عمل نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا حول أثر فتح المنافذ الحدودية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، قال معاون وزير النقل السوري عمار كمال: "الحقيقة بعد فتح المعبر تبين أن هناك سوء معاملة للسيارات السورية".


من جهته، اعتبر جمال قادري رئيس المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أنه يجب عدم الاستمرار بالتعامل بلغة العواطف مع الدول الأخرى، بل العمل وفق قاعدة المصالح التي تتعامل وفقها دول العالم معنا، مضيفا: "هناك هواجس لدى المواطن بعد ما سمعناه وشاهدناه عن الاتفاقية التي تم بموجبها فتح المنفذ الحدودي".


واعترض عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري على عدم تطبيق المعاملة بالمثل باتفاق إعادة فتح منفذ نصيب وفي كل المنافذ.


وكشف معاون مدير عام الجمارك السورية سميح قصيري أنه دخل إلى سوريا عبر نصيب منذ فتحه مؤخرا، نحو 2821 سيارة عامة وخاصة.




كلمات متعلقة

سوريا, تهدد, بمنع, السيارات, الأردنية, الخاصة, دخول, أراضيها,

تابعونــا

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا 2018-12-31 | 10:21:20

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...

آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا 2018-12-31 | 08:32:23

أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفراء" فرحة رأس السنة في...

فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة 2018-12-31 | 06:26:31

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...

"قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر 2018-12-31 | 06:22:29

تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...

من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ 2018-12-30 | 13:15:16

لن ينسى العرب تاريخ الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، حيث تمت عملية إعدام...

حدث نادر مطلع عام 2019 حدث نادر مطلع عام 2019 2018-12-30 | 08:11:52

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبراً عن حدث نارد مطلع عام 2019، حيث حينما يقترن...

اسرائيل تعتزم الموافقة على"قناة البحرين" اسرائيل تعتزم الموافقة على"قناة البحرين" 2018-12-30 | 07:00:47

بعد خمس سنوات من النقاشات، كشفت مصادر اسرائيلية ان الحكومة تعتزم الموافقة على...

دولة عربية ترفض عودة سوريا للجامعة العربية دولة عربية ترفض عودة سوريا للجامعة العربية 2018-12-29 | 23:50:29

كشف سفير بريطانيا السابق لدى سوريا، بيتر فورد، عن أن جميع الدول العربية مستعدة...

أنجلينا جولي تلمح لترشحها لرئاسة الولايات المتحدة أنجلينا جولي تلمح لترشحها لرئاسة الولايات المتحدة 2018-12-29 | 18:49:56

ألمحت النجمة الأميركية أنجلينا جولي إلى إمكانية ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة،...

حماس تنفي شهادة مبارك حماس تنفي شهادة مبارك 2018-12-29 | 17:00:18

نفت حركة حماس، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال حريق شب بيت قرية جسر الزرقاء اصابة طفلين دخان اضرار جسيمة ممتلكات اطفاء قوات اخماد شرطة وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج هدى كحيل ابو سراري قتل ام 4 اطفال شقيقها المشتبه قتلها طعن شقتها غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com