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نتنياهو: إسرائيل لن تقبل بأي سقف زمني تمهلها إياه حماس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بان إسرائيل لن تقبل بأي سقف زمني تمهلها إياه حركة حماس، علما بأن الأخيرة طالبت الجانب الإسرائيلي بالسماح بأن تحوَّل إلى قطاع غزة أموال قَطرية بمبلغ خمسة عشر مليون دولار حتى يوم الخميس القادم، مقابل الهدوء.



 واضاف ان اسرائيل ستواصل النتهاج السياسة التي ستخدم مصالحها ومن اجل ضمان امنها .


وجاء تصريح نتنياهو في مستهل جلسة ملس الوزراء صباح اليوم حيث وقف المشاركون دقيقة الصمت حدادا على ارواح ضحايا المجزرة في الكنيس اليهودي بمدبنة بيتسبرغ الامريكية .




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