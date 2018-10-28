نتنياهو:, إسرائيل, لن, تقبل, بأي, سقف, زمني, تمهلها, إياه, حماس,

كلمات متعلقةنتنياهو:, إسرائيل, لن, تقبل, بأي, سقف, زمني, تمهلها, إياه, حماس,
صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام ...
قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، ان المعايير الجديدة التي...
اصيب جندي في الجيش الاسرائيلي برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع...
من المقرر أن تستمع محكمة الصلح في حيفا، يوم غد الأربعاء، إلى أقوال وردود الشيخ...
ادانت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء 6 اشخاص افراد عائلة من بلدة كفركنا...
اشارت نتائج امتحان نقابة المحامين اليوم الثلاثاء الى ان 36% فقط من المتقدمين...
من المتوقع ان يغادر النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع...
اعيد صباح اليوم فتح موقع جبل الشيخ للتزلج امام الجمهور وذلك بعد ان كان مغلقا بسبب...
وقع انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم يوقع اتفاقية توأمه وتعاون مع السيد رئيس بلدية...
يبدو أن علماء الآثار في مصر والعالم سيكونون على موعد مع اكتشاف طال انتظاره طويلا،...