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رونالدو : أتمنى لريال مدريد أن يكون سعيدًا في مباراة اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بشكل مقتضب، على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد على ملعب "كامب نو" في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.


وترك رونالدو ريال مدريد الصيف الماضي، وانتقل إلى صفوف السيدة العجوز في صفقة تخطت حاجز الـ100 مليون يورو، بعدما قضى 9 سنوات داخل جدران الملكي.

وقال رونالدو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لدي الكثير من الاحترام لبرشلونة، ولكن ريال مدريد في قلبي".

وأضاف: "أتمنى لريال مدريد أن يكون سعيدًا في مباراة اليوم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، برصيد 14 نقطة، فيما يحل برشلونة ثانيًا برصيد 18 نقطة.




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