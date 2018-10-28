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خبير تجميل يكشف حقيقة زواج شذى حسون!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تزور النجمة العراقية شذى حسون بيروت خلال هذا الأسبوع لإنجاز سلسلة أعمال فنية خاصة، بعد غيابها عن المدينة التي شهدت إنطلاقتها منذ سنوات طويلة واحتضنت موهبتها منذ شهرتها في برنامج "ستار أكاديمي".



شذى وكعادتها، تلتقي بأصدقائها وفريق عملها في بيروت، ومن بينهم خبير التجميل داني كامل، الذي نشر مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، كاشفاً عن قرب موعد زفاف شذى حسون قائلاً: "أنا ما بكذب... وقريباً رح إطلع أعملها ماكياج بدبي".


ويبدو أنّه بعد عامٍ من لقائنا مع شذى حسون، واحتفالها بخطوبة شقيقها، بات موعد الزفاف قريباً، وهي التي أعلنت أنّ الحفل سيكون «ميكس» بين العراقي والمغربي، فهي تعشق التقاليد والعادات المغربية في اللباس، ومراسم حفل الزفاف، ولكن العرس العراقي يُشبه الأعراس الأخرى.


وأضافت حسون: "أحبّ أن يكون زفافي مزيجاً من الاثنين، وأن يرى المدعوون أموراً جديداً. لكن لا تقلق، فاللمسات العراقية ستكون حاضرة في الزفاف من خلال الفنان الذي سيُحيي الحفل... أختاره عراقيّاً".




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