اصابة, طفيفة, واضرار, جسيمة, جراء, احتراق, بيت, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- :"اندلع حريق، ظهر اليوم الاحد، داخل منزل في احدى التجمعات البدوية قرب شارع31 في النقب، حيث وصلت طواقم الاطفاء والانقاذ الى المكان وتبين أن السكان المحليين قاموا باخماد الحريق، فيما عمل رجال الاطفاء على اخراج الدخان من المنزل. يذكر أن الحريق اسفر عن اصابة واحدة طفيفة، ويجرى تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.