كلاسيكو, بلا, نكهة, في, غياب, زعيم, كتالونيا, وصاروخ, ماديرا,

يتلهف مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لانطلاق المباراة الأكثر أهمية على مستوى الأندية، بين العملاقين الإسبانيين، برشلونة وريال مدريد، اليوم الأحد، في كلاسيكو الأرض.

وقد بلغ عدد مشاهدي كلاسيكو الأرض الذي جرى في أبريل/ نيسان 2017، 650 مليون مشاهد.ولا يعتبر الديربي الإسباني الأشهر على المستوى الأوروبي فقط، بل أيضا عالميا، فهو يمثل صراعا بين فريقين حصدا معا 18 لقب لدوري أبطال أوروبا، و56 لقبا في بطولة الدوري الإسباني.وانتهى أول لقاء بين الناديين في 13 مايو/ آيار 1902، ضمن منافسات كأس كورونا سيون بالعاصمة مدريد، لصالح برشلونة الذي فاز بنتيجة (3-1).وكذلك أول مواجهة رسمية جمعتهما في كأس ملك إسبانيا في 26 مارس/ آذار 1916، ذهب الفوز فيها للفريق الكتالوني أيضا بالنتيجة ذاتها.وانتصر الريال في أول لقاء بينهما بالدوري، في 17 فبراير/ شباط 1929، بنتيجة (2-1)، وهما بجانب أتلتيك بيلباو، الفرق الوحيدة التي لم تهبط من الدوري الإسباني.ولن يصح الحديث عن صدام ممثل العاصمة مدريد، وزعيم أندية كتالونيا، دون الإشارة إلى الثنائي الأشهر في ملاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث سجلا معا 44 هدفا في الكلاسيكو، كان للأرجنتيني وحده 26 منها.ولن يشارك أي منهما في موقعة اليوم، بعد أن غادر البرتغالي مدريد صوب تورينو ليرتدي ألوان يوفنتوس، بينما يغيب الأرجنتيني بداعي الإصابة.وبالطبع سيؤثر غياب الثنائي على اللقاء، حيث أن تواجد رونالدو وميسي، كان يعطي الكلاسيكو نكهة خاصة، في ظل صراعهما الكبير على الألقاب الفردية في السنوات الماضية