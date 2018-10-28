صور - اطلاق نار على شاحنة وبيت في طرعان دون اصابات

تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاحد على اطلاق وابل من الرصاص على شاحنة واحد البيوت في احد احياء قرية طرعان .

وقد اسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , فيما رفعت الشرطة من حالة تأهبها وانتشارها في شوارع واحيا ءالقرية عشية الانتخابات بعد غد الثلاثاء .