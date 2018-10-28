تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 06:23:27 الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد |  2019-01-08 06:22:17 مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران |  2019-01-07 23:54:43 البابا يدعو لاستئناف المفاوضات |  2019-01-07 23:53:13 شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي |  2019-01-07 21:20:16 اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب |  2019-01-07 21:14:04 ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال |  2019-01-07 21:02:54 الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي تطلق أغنية "عصفور" من غزة |  2019-01-07 21:07:36 المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة |  2019-01-07 21:03:04 نتنياهو: أطالب بمواجهة علنية مع شهود الملك بملفات التحقيق ضدي |  2019-01-07 19:22:20 لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي |  2019-01-07 19:20:11 ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب |  2019-01-07 19:14:02 مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة |  2019-01-07 17:30:25 تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش |  2019-01-07 17:27:48 اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل |  2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - اطلاق نار على شاحنة وبيت في طرعان دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاحد على اطلاق وابل من الرصاص على شاحنة واحد البيوت في احد احياء قرية طرعان .



وقد اسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , فيما رفعت الشرطة من حالة تأهبها وانتشارها في شوارع واحيا ءالقرية عشية الانتخابات بعد غد الثلاثاء .




كلمات متعلقة

صور, -, اطلاق, نار, على, شاحنة, وبيت, في, طرعان, دون, اصابات,

تابعونــا

الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد الطقس: زخات ثلوج فوق 900 متراً مساء اليوم وصباح غد 2019-01-08 | 06:23:27

اليوم الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النصف الأول من النهار باردة إلى باردة جدًا...

شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي شاكيد تجتمع مع أبناء عائلات المشتبهين بالضلوع بالإرهاب اليهودي 2019-01-07 | 23:53:13

اجتمعت وزيرة العدل ايليت شاكيد اليوم مع أبناء عائلات الشبان المشبوهين بالضلوع في...

اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب اصابات في حريق بناية سكنية في تل ابيب 2019-01-07 | 21:20:16

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة ثلاثة اشخاص طلفبين...

المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة المحكمة تستمع لرؤساء الصناديق والقرار حول الاستئناف على نتائج الانتخابات في طمرة خلال الايام القريبة 2019-01-07 | 21:07:36

اقيمت عصر اليوم الاثنين جلسة المحكمة حول الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

نتنياهو: أطالب بمواجهة علنية مع شهود الملك بملفات التحقيق ضدي نتنياهو: أطالب بمواجهة علنية مع شهود الملك بملفات التحقيق ضدي 2019-01-07 | 21:03:04

طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين...

ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب 2019-01-07 | 19:20:11

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...

تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش 2019-01-07 | 17:30:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...

اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل 2019-01-07 | 17:27:48

جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...

نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة 2019-01-07 | 16:00:05

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...

مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو 2019-01-07 | 16:00:32

يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها ممتلكات سرقة اقتحام بقالة دكان طمرة مدينة سجائر شرطة تحقيق مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليكفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةمظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة طمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققالقدس الاقصى مظاهرة قرية نحف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com