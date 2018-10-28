صوت, شيرين, عبدالوهاب, في, خطر, !,

تمر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بأزمة صحية جعلتها تقوم بإلغاء جولتها الغنائية في عدد من الدول الأوروبية.

شيرين عبدالوهاب مصابة بالتهاب شديد في أحبالها الصوتية، وذلك ناجم عن تعرضها لإرهاق وتعب شديد نتيجة عملها لأسابيع مستمرة على ألبومها الجديد «نساي».طبيب شيرين حذرها من العمل المستمر، وطلب منها الراحة حتى تستعيد قوة صوتها ورونقه، ولذلك فضلت الفنانة أن تقوم بتأجيل حفلاتها.وكانت شيرين قد نشرت عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»: «نأسف لإبلاغكم بإلغاء حفلات الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أوروبا “جينيف، برلين، وأمستردام”، نظرًا لظروف قهرية خارجة عن إرادتنا، ونعدكم بتقديم حفلات تليق بكم قريبًا».شيرين ليست الأولى التي تعرضت لالتهاب في الأحبال الصوتية، حيث يتواجد الفنان المصري تامر حسني في أمريكا من أجل إجراء فحوصات طبية بسبب فقدانه صوته وإجهاد أحباله الصوتية.يُذكر أن المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب طرحت ألبوم «نساي»، وحقق نجاحا كبيرا عبر «يوتيوب»، كما حقق فيديو كليب «نساي» نجاحا كبيرا، وتلقت الفنانة التهاني على الأغنية من قبل زملاها بالوسط الفني.