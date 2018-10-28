تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |  2018-12-30 20:33:39 حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم |  2018-12-30 20:28:22 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2018-12-30 19:29:20 اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي |  2018-12-30 18:56:17 آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال |  2018-12-30 18:55:00 إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش |  2018-12-30 18:48:39 استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة |  2018-12-30 18:46:11 طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته |  2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في يوم الانتخابات - التوقيع على بطاقة "إيدي" للتبرع بالأعضاء قرب صناديق الاقتراع



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق






أعلنت الدكتورة تمار اشكنازي مديرة المركز الوطني لزراعة الأعضاء أنّ المركز قرّر نشر مضيفين ومضيفات في عدد كبير من صناديق الاقتراع في مختلف البلدات في الدولة,وذلك يوم بعد غد الثلاثاء, يوم الانتخابات للسلطات المحلية  بهدف جمع التواقيع على بطاقة "ايدي" للتبرع بالأعضاء.

وجاءت هذه الخطوة بمناسبة مرور 40 سنة على أوّل بطاقة "إيدي" تم التوقيع عليها, وذلك بعد شهرين من وفاة الشاب إيدي بن درور بسبب مضاعفات زرع الكلية في جسده بعد فترة طويلة من خضوعه للدياليزا (غسل الكلى).


وقد بادر الى فكرة التوقيع على البطاقة والدا ايدي, دڤورا وشموئيل بن درور, تلبية لوصيته وذلك لتشجيع الناس على التوقيع على موافقة التبرع بأعضائهم بعد مماتهم, ومنذ ذلك الحين حصل انقلاب كبير في الدولة بكل ما يتعلق بزرع الأعضاء وقد وصل عدد الموقعين على بطاقة "إيدي", اليوم, الى حوالي مليون شخص.




كلمات متعلقة

في, يوم, الانتخابات, -, التوقيع, على, بطاقة, "إيدي", للتبرع, بالأعضاء, قرب, صناديق, الاقتراع,

تابعونــا

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل 2018-12-30 | 22:43:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...

اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة 2018-12-30 | 22:41:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...

حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم 2018-12-30 | 20:33:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2018-12-30 | 20:28:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات...

اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي 2018-12-30 | 19:29:20

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...

طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته 2018-12-30 | 18:46:11

بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد...

اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة 2018-12-30 | 15:17:20

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...

إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم 2018-12-30 | 14:57:28

إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاينمحمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيمصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران شاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com