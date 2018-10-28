أعلنت الدكتورة تمار اشكنازي مديرة المركز الوطني لزراعة الأعضاء أنّ المركز قرّر نشر مضيفين ومضيفات في عدد كبير من صناديق الاقتراع في مختلف البلدات في الدولة,وذلك يوم بعد غد الثلاثاء, يوم الانتخابات للسلطات المحلية بهدف جمع التواقيع على بطاقة "ايدي" للتبرع بالأعضاء.وجاءت هذه الخطوة بمناسبة مرور 40 سنة على أوّل بطاقة "إيدي" تم التوقيع عليها, وذلك بعد شهرين من وفاة الشاب إيدي بن درور بسبب مضاعفات زرع الكلية في جسده بعد فترة طويلة من خضوعه للدياليزا (غسل الكلى).وقد بادر الى فكرة التوقيع على البطاقة والدا ايدي, دڤورا وشموئيل بن درور, تلبية لوصيته وذلك لتشجيع الناس على التوقيع على موافقة التبرع بأعضائهم بعد مماتهم, ومنذ ذلك الحين حصل انقلاب كبير في الدولة بكل ما يتعلق بزرع الأعضاء وقد وصل عدد الموقعين على بطاقة "إيدي", اليوم, الى حوالي مليون شخص.