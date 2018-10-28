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كشف ملابسات جريمة ابتزاز بقيمة 10 آلاف دينار في الخليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم ملابسات جريمة ابتزاز مادي عبر الهاتف بلغت قيمته 10 آلاف دينار اردني وألقت القبض على 3 أشخاص من المشتبه بهم في الخليل  .



وذكــــر بيــــان صــادر عن إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة الفلسطينية " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة تعلقت بقيامه بدفع مبلغ 10 آلاف دينار اردني لمجهولين قاموا بابتزازه عبر الهاتف مقابل عدم نشر صور شخصية له عبر الانترنت ومطالبته بدفع المزيد من الأموال ، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعلين " .


  وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة , فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم وضبط جهاز لاب توب و8 أجهزة خلوية تحتوي صور المشتكي والتي استخدمت في عملية الابتزاز .


هذا وأكد البيان توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول .




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