كهرباء, غزة:, 8, ساعات, وصل, مقابل, 8, ساعات, قطع,

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تشغيل المولد الثالث لدى محطة توليد كهرباء غزة.

وأوضح الناطق باسم الشركة محمد ثابت، أن سلطة الطاقة أبلغتهم بأنه سيتم تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، مبينًا أن الشركة ستبدأ من عصر هذا اليوم الأحد بتطبيق جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع.