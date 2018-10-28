اليكم, التشكيل, المحتمل, للقاء, الكلاسيكو, اليوم, الأحد,

المباراة ستنطلق الساعة 17:15 توقيت القدس .وفي ما يلي التشكيل المحتمل للفريقين:برشلونة: شتيغن - بيكيه - لنغليت - ألبا - بوسكيتس - راكيتيتش - أرتور - ديمبيلي - كوتينيو - سواريزالريال: كورتوا - فاسكيز - فاران - راموس - مارسيلو - مودريتش - كاسيميرو - كروس - ايسكو - بيل - بنزيمة

يستقبل برشلونة الاسباني ، اليوم الأحد ، فريق ريال مدريد ، في قمة مباريات الجولة العاشرة.

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