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اليكم التشكيل المحتمل للقاء الكلاسيكو اليوم الأحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستقبل برشلونة الاسباني ، اليوم الأحد  ، فريق ريال مدريد ، في قمة مباريات الجولة العاشرة.



المباراة ستنطلق الساعة 17:15 توقيت القدس .


وفي ما يلي التشكيل المحتمل للفريقين:


برشلونة: شتيغن - بيكيه - لنغليت - ألبا - بوسكيتس - راكيتيتش - أرتور - ديمبيلي - كوتينيو - سواريز


الريال: كورتوا - فاسكيز - فاران - راموس - مارسيلو - مودريتش - كاسيميرو - كروس - ايسكو - بيل - بنزيمة




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