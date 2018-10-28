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مدرسة الشريف "د" في طمرة تكرّم مديرتها مريم عوّاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




نظمت إدارة مدرسة الشريف الابتدائية "د" في طمرة وهيئتها التدريسية حفل تكريم لمديرة المدرسة المربية مريم عوّاد التي خرجت الى التقاعد بعد 36 عاماً في سلك التدريس, ,  وذلك يوم الخميس الماضي  في منتزه طمرة.

وقد شارك في حفل التكريم جميع أعضاء الهيئة التدريسية والمديرة الجديدة المربية عرين مجدوب ونائب المديرة المربي حسن ريّان والمدير الأسبق عبد الرؤوف الهندي والمعلمون الذين خرجوا الى التقاعد على مدار السنوات تباعاً, وطاقم العاملين وأفراد عائلة المديرة المحتفى بها.


تولّى عرافة حفل التكريم المربية إيمان بقاعي التي أضفت عليه جوّاً مفرحاً وممتعاً من خلال تضمين برنامج الاحتفال فقرات موسيقية وغنائية تجسد محبة واحترام طاقم المدرسين والعاملين للمحتفى بها. ثم ألقت كلمة وأبياتا من الشعر أشادت فيها بما قدمته المديرة للمدرسة والطلاب وبدورها في تطوير المدرسة وبعلاقتها الاجتماعية الرائعة مع الجميع.

وفي كلمتها شكرت مديرة المدرسة المربية عرين مجدوب, سابقتها في المنصب على ما قدمته للمدرسة خلال السنوات التي عملت فيها مدرسّةً ومديرة, وأثنت على وقفتها معها خلال العطلة الصيفية وبداية السنة الدراسية الى أن سلّمتها الراية ومدرسة نموذجية.


بعدها تحدث مدير المدرسة الأسبق المربي عبد الرؤوف الهندي فذكر تجربته مع مريم عوّاد المدرّسة ومريم المرشدة ومريم المديرة, مؤكداً أنه شعر بالراحة ولاطمئنان عندما تولت هي منصب المديرة  حيث أثبتت نفسها وكانت قدر المسؤولية التي تميّزت بها قبل أن تتولى الإدارة. 


أمّا المربية فائقة حج علي فقد ألقت كلمة مؤثرة جداً باسم زملائها المعلمين والمعلمات وشددّت فيها على تعامل المديرة مريم عوّاد الإنساني معها ومع زملائها.


أما كلمة عائلة المديرة فقد ألقتها حفيدتها التي تتلمذت في نفس المدرسة حلا إياد إدريس, التي أكّدت على اهتمام جدّتها بالمدرسة وتحمّلها همومها في المدرسة والبيت وفي كل مكان  فضلاً عن حملها هموم وأعباء أفراد العائلة من الأولاد والأحفاد والأنسباء فرداً فرداً.


ثم كانت كلمة المديرة المحتفى بها التي ألقتها متأثرة بالموقف وشاكرة الهيئة التدريسية على هذه اللفتة ومتمنية النجاح للمديرة الجديدة ومؤكدة أن انتماءها للمدرسة سيبقى الى الأبد وأنها لن تنقطع عنها.


بعد ذلك أُتيحت الفرصة لكل من يرغب من الحضور بأن يتحدث ببعض الكلمات فقام عدد من المعلمين والمعلمات الحاليين والسابقين بتقديم وردة للمحتفى بها وبالتحدث باختصار عن علاقته بها وبالإشادة بدورها الذي أدّته والمهام التي قامت بها.


وقبل تناول وجبة العشاء قدمت الإدارة واللجنة التحضيرية للحفل والمدير الأسبق عبد الرؤوف الهندي الدروع التقديرية والتكريمية والهدايا للمحتفى بها. كما تم تكريم المربي محمد حجازي الذي انتقل الى مدرسة أخرى, مدرسة الفارابي الإعدادية.
 




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