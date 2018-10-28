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فاجعة الأردن - والد الطفلة المرحومة تالا كان يقص اجزاء من شعرها ويضعه في جيبه من شدة حبه لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الطفلة تالا ابراهيم الديك ضحية رحلة الموت في الأردن التي جرفت ٢١ طالبا وطالبة ومعلمة، تركت خلفها قصة مؤثرة ومحزنة للغاية

 
والدها الذي يعمل بالسعودية وصفت حالته النفسية بأنها صعبة للغاية جداً.... اثناء الحمام كان والدها يقص اجزاء من شعرها ويضعها في جيبه.....

وفق ما ورد عبر شبكات التواصل ان والد الطفلة كان يحبها بشكل كبير، وخاصة انها اخر العنقود، وولدت بعد فترة من الوقت من اخواتها ، وانه كان قدر ارسل حقيبة من الهدايا لها قبل الحادثة بيوم واحد ...

وبينوا ان والدي الطفلة كانا لا يريدان ارسالها الى الرحلة ولكنها استغلت حب والدها لها في اتصال هاتفي واقنعته ان يجعلها تذهب مع زميلاتها بالرحلة، حيث لم يستطع ان يرفض طلبها بعد اصرارها واستعطافها ...

والدة الطفلة قالت بدورها "انها تحدثت إلى المدرسة وأصرت على إلغاء الرحلة أو رفض ذهاب ابنتها لمعرفتها المسبقة بالأحوال الجوية السيئة، ولكن المدرسة أصرت على الذهاب، وتعهدوا بسلامة الطلاب ولكن الأمور جاءت عكس ذلك تماما"...واشارت انها مصرة على إغلاق المدرسة، مؤكدة أنها لا تريد أي تعويض مادي الى رحمة الله".




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