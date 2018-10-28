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بسمة بوسيل تنشر صورتها أثناء الحمل وهكذا علق الجمهور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعيش الفنانة المعتزلة المغربية بسمة بوسيل لحظات من السعادة بعد إنجاب طفلها الثالث من زوجها الفنان تامر حسني في أمريكا.



بسمة، والتي طالما أنكرت حملها، شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صورة لها وهي حامل في طفلها الثالث، وعلقت قائلة: «أهلا وسهلا بيبي آدم».


جمهور بسمة بوسيل هنأها على مولودها الثالث، ولكن الجمهور أيضا عاتبها بسبب إنكار حملها من البداية، وخاصة أنه شيء لا يمكن إخفاؤه.


تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل بعد قصة حب بينهما، وذلك في عام 2013، وكان الزواج مفاج للجمهور، حيث أكد تامر من قبل أنه لن يتزوج من فنانة، ولكن اعتزلت بسمة بعد ذلك لتتفرغ لأسرتها، وانجبت مايا وتاليا.


المغربية بسمة بوسيل أنكرت حملها عندما سألتها معجبة عن ذلك، وقالت إن الأمر مجرد شائعة، في الوقت الذس سافرت فيه بصحبة تامر إلى أمريكا لتضع طفلها.


تامر حسني كتب عبر حسابه الخاص بعد استقبال طفله الثالث: «زوجتي حبيبتي بسمة ربنا يخليكي لي ويخلي أولادنا الحمد لله رزقنا يوم 22- 10 بمولودنا الثالث آدم، عقبالكم جميعا».


يُذكر أن تامر تعرض لوعكة صحية شديد بسبب التهاب في أحباله الصوتية وسافر إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم.




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