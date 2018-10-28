كيف, يقضي, ميسي, وقته, قبل, الكلاسيكو؟,

يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن مباراة فريقه اليوم الأحد، أمام ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي سيقام في الكامب نو، ضمن الجولة العاشرة من الليجا.

وتقول صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة، إن ما يعيشه ميسي قبل الكلاسيكو شيء جديد، فهو يملك الكثير من الوقت قبل المباراة التي لن يشارك فيها.وأكدت أن ميسي قام ببعض الأعمال الشخصية، حيث قام بزيارة فندق MIM Sitges من فئة 4 نجوم، والذي اشتراه النجم الأرجنتيني قبل شهرين.وقضى ميسي بعض الوقت في الفندق، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام" مع بعض العاملين في الفندق.يذكر أن الفندق تم تشييده في عام 2013 ويحتوي على 77 غرفة، واشتراه ميسي قبل شهرين مقابل 300 مليون يورو.وكان نجم البارسا حضر أمس، أيضا مباراة للأطفال في حفل ببلدة كاستيلديفيلس، لمتابعة ابن أخيه، أوجستين