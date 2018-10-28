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فيديو لحظة سقوط البوابة الحديدة على الطفل نور الدين عاصي (٣ سنوات) من كفربرا



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فيديو لحظة سقوط البوابة الحديدة على الطفل نور الدين عاصي (٣ سنوات) من كفربرا




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