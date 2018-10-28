تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 14:55:12 القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة |  2019-01-30 14:35:07 مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة |  2019-01-30 14:00:01 فيديو وصور - تفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان واعلان الاضراب استنكارا للعنف |  2019-01-30 13:00:47 دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال |  2019-01-30 13:00:39 فيديو وصور - مجهولان يحرقان سيارة مدير مدرسة وزوجته في نحف وسط غضب واستنكار عارمين لدى الاهالي |  2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قبيل محكمته بيوم .. الأسير عدنان يقرر الامتناع عن شرب الماء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت رندة عدنان، زوجة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام ان زوجها بدأ اليوم الاحد اضرابا عن تناول الماء .



واوضحت رندة لوطن ان عدنان قرر تصعيد إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال بالامتناع عن شرب الماء اعتباراً من اليوم الأحد حتى نيل حريته.


واشارت زوجته الى انه من المقرر ان تعقد المحكمة العسكرية في معسكر سالم جلسة للاسير عدنان غدا الاثنين.


يُشار إلى أن الأسير عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ57 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي من قبل قوات الاحتلال.


ويواجه الأسير عدنان ظروفا صحية خطيرة، مع رفضه لتناول المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، حيث بدأت تظهر عليه علامات خطيرة، كتقيؤ الدم.




كلمات متعلقة

قبيل, محكمته, بيوم, .., الأسير, عدنان, يقرر, الامتناع, عن, شرب, الماء,

تابعونــا

القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة 2019-01-30 | 14:55:12

اختتم رؤساء السلطات المحلية العربية, قبل عدَّة أيام, اجتماعاتهم في مختلف المناطق...

مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة 2019-01-30 | 14:35:07

لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...

جمعية افنان الجليل النسائية عرابة تكرم عضوات بميلادهن جمعية افنان الجليل النسائية عرابة تكرم عضوات بميلادهن 2019-01-30 | 13:11:13

كعادته تقوم جمعية افنان الجليل النسائية عرابة في كل شهر بالاحتفال بميلاد عضوات...

فيديو وصور - تفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان واعلان الاضراب استنكارا للعنف فيديو وصور - تفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان واعلان الاضراب استنكارا للعنف 2019-01-30 | 14:00:01

تم اليوم الاربعاء في ساعات الظهيرة اخلاء مبنى المجلي المحلي في قرية طرعان من...

فيديو وصور - مجهولان يحرقان سيارة مدير مدرسة وزوجته في نحف وسط غضب واستنكار عارمين لدى الاهالي فيديو وصور - مجهولان يحرقان سيارة مدير مدرسة وزوجته في نحف وسط غضب واستنكار عارمين لدى الاهالي 2019-01-30 | 13:00:39

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاربعاء على اضرام النار بسيارة...

هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس 2019-01-30 | 11:04:13

هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...

صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن 2019-01-30 | 10:41:24

أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...

جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض 2019-01-30 | 10:17:49

أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...

تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي 2019-01-30 | 10:08:33

يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي...

خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله 2019-01-30 | 09:59:23

أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة بث مباشر : روما و ريال مدريدشاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلفيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com