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جبهة عرابة تختتم حملتها الانتخابية بمهرجان النصر



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اختتمت مساء أمس السبت جبهة عرابة حملتها الانتخابية بمهرجان حضره الالاف من أهالي مدينة عرابة والمؤيدين لقامة الجبهة والمرشح للرئاسة عمر واكد نصار. 

هذا وانضمّ الى المهرجان قائمتي العضوية الفجر الجديد برئاسة  عادل خربوش بدارنة وقائمة عرابة بلدي برئاسة نزار أحمد كناعنة الذي ترك المنافسة على رئاسة البلدية داعما لمرشح الجبهة عمر واكد نصار . 

ويشار الى ان قرابة ال6800 مشاركا من أبناء عرابة قد حضروا المهرجان مؤيدين للمرشح عمر واكد طامحين للتغيير وبرنامجه المطروح من أجل خدمة البلد وبرامج التطوير التي شملت كل المرافق في بلدة عرابة . 

كما والقى رؤساء القوائم الداعمة لمرشح الجبهة كلمات أكدوا دعمهم وتأييدهم للسيد عمر واكد نصار الذين رأوا فيه قائدا يستحق إدارة البلدية بجدارة .




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