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تناولي هذا النوع من الخضار لتقوية شعرك



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يعدّ الخس من الخضار الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية التي تفيد جسم الانسان.



 فالخس يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستوى السكر في الدم، ويحتوي على مضادات التأكسد التي تحارب مرض ​السرطان​.


الا ان الأمر المفاجئ هو انه ايضا مفيد لبصيلات الشعر، فيعزز صحة الشعر وحيويته، نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يحارب الشيب المبكر، ويحتوي ايضا على الأحماض الأمينية التي تمنع التهابات فروة الرأس والقشرة، كما ان استهلاكه بشكل منتظم يعالج مشكلة ​تساقط الشعر​ التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.




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