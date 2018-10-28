مي, عز, الدين, تبدأ, التحضير, لمسلسلها, الرمضاني, 2019,

تعقد الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ جلسات عمل حالياً مع الشركة المنتجة لمسلسلها الرمضاني المقبل والمخرج ​أكرم فريد​، للإستقرار على التفاصيل المبدئية وملامح الشخصيات والفكرة الدرامية للمسلسل، لاسيما أن عز الدين ستقدم عملاً درامياً ينتمي لنوعية الأعمال الشعبية اللايت.

ولم يستقر فريق العمل على إسم للمسلسل حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن إسمه بعد الإنتهاء من كتابة الحلقات الأولى للعمل.يُذكر أن عز الدين قدّمت العام الماضي مسلسل "رسايل"، وشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد سعيد عبد الغني، محسن منصور، سميرة مقرون، وغيرهم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.