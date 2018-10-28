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حالة الطفل نور الدين سامح عاصي (3 سنوات) من كفربرا ما زالت خطيرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ما زالت حالة الطفل نور الدين سامح عاصي (٣ سنوات) من كفر برا خطيرة، ذلك بعد ان وقعت عليه بوابة حديدية.


الطفل نقل الى مستشفى تل هشومير لقسم العناية المكثفة.






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