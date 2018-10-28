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حلا أبو أحمد رئيسة لمجلس الطلاب زهراء الناصرة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد أسبوع من الحملة الدعائية النزيهة، فازت الطالبة حلا أبو احمد  برئاسة مجلس الطلاب في مدرسة الزهراء الناصرة .


هذا وقد ساد المدرسة طيلة الأسبوع الذي سبق الانتخابات جو من التنافس الشريف والدعاية الحرة حيث ازدانت لوحات المدرسة وجدرانها بالملصقات الدعائية التي عرضت برنامج كل مرشح إضافة إلى شعارات تبين برنامجه الانتخابي والفعاليات التي ينوي القيام بها في المدرسة .


كما وأجريت مناظرة انتخابية بين المتنافسين في قاعة المدرسة ،حيث وجهت العديد من الأسئلة لكل مرشح تتعلق ببرنامجه الانتخابي وكيفية التصرف في حالات معينة أثناء إشغاله للمنصب وأسئلة أخرى تعكس شخصية الطالب المرشح من أجل تعريف طلاب المدرسة به. 


وقد أشرفت على الانتخابات مركزة التربية الاجتماعية في المدرسة المربية دعاء سليمان وأعلنت النتائج أمام طلاب المدرسة  وشكرت المعلمين وإدارة المدرسة على التعاون خلال الأسبوع كما وتمنت أن تكون الانتخابات للسلطات المحلية تتحلى بالروح الديمقراطية والرياضية التي سادت في الزهراء.ثم تحدثت الرئيسة المنتخبة حلا أبو احمد  وشكرت طلاب المدرسة على الدعم الذي أولوها إياه ووعدت أن تكون عند حسن ظن الطلاب والمعلمين من جهتهم شكر باقي المرشحين الطلاب على  دعمهم وتشجيعهم ووعدوا بالتعاون مع الرئيسة المنتخبة من أجل مصلحة المدرسة والطلاب . 


مديرة المدرسة المربية ليلى أبو أحمد حيّت الطلاب على التنافس الشريف الذي ساد خلال الدعاية الانتخابية والروح الرياضية العالية التي تحلى بها باقي المرشحين من خلال تقبل النتيجة وتمنت لمجلس الطلاب الجديد النجاح والعمل على تقديم الفعاليات والبرامج الهادفة لطلاب المدرسة كما وشكرت مركزة التربية الاجتماعية المربية دعاء سليمان على الجهد الذي قامت به خلال هذه الفعالية.




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