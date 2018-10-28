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استشهاد يحيى الحسنات متأثرًا بجروح أصيب بها الجمعة خلال مسيرات العودة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استشهد يحي بدر محمد الحسنات (37 عامًا)، فجر اليوم ، متأثرًا بجروح أصيب بها الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.



وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة باستشهاد الحسنات من سكان بلدة المغرقة وسط القطاع، والذي أصيب بجراح خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في الجمعة 31 لمسيرات العودة وكسر الحصار.


وكان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 230 آخرين مصابين في المسيرات السلمية شرقي قطاع غزة.




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