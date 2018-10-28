بدء, العمل, بالتوقيت, الشتوي, اعتبارا, من, اليوم, الاحد,

بدأ فجر الأحد العمل بالتوقيت الشتوي في إسرائيل حيث اعيدت عقارب الساعة ستين دقيقة الى الوراء.

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الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية 2019-01-14 | 14:50:35 سببت السيول الناجمة عن الأمطار التي تسقط منذ ساعات الليل أضرارا جسيمة في بعض...

الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة 2019-01-14 | 13:42:53 توفي في مستشفى بيلينسون قبل قليل رجل نقل الى المستشفى من مركز طبي في الطيبة وهو...

ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين 2019-01-14 | 13:23:48 ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى...

توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله 2019-01-14 | 13:12:38 يشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر، منذ صباح الاثنين، بعد توافد تعزيزات عسكرية من...

جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات 2019-01-14 | 12:38:01 بعد متابعة حثيثة في السنوات الأخيرة لقضية التمييز بالميزانيات ضد المدارس...

صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف 2019-01-14 | 12:34:21 أغلقت مدرسة الزهراء ج في طمرة أبوابها وعودة الطلاب الى بيتوهم في مدينة طمرة صباح...

اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها 2019-01-14 | 11:55:44 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...

فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات 2019-01-14 | 11:11:12 جاء في بيان صادر عن صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين اليوم الاثنيبن :" في ظل الأحوال...

شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار 2019-01-14 | 10:57:55 تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في...