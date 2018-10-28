تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 14:50:29 السعودية تفتح سفارتها فى دمشق يوم الخميس |  2019-01-14 14:50:35 الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية |  2019-01-14 14:50:24 مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا |  2019-01-14 14:50:11 لافروف: سيادة روسيا على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش |  2019-01-14 13:42:53 الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة |  2019-01-14 13:29:52 علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة |  2019-01-14 13:27:03 ظريف: الرئيس حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل |  2019-01-14 13:26:11 الجديد: حسن نصر الله على رأس عمله وخطابه القادم في شباط |  2019-01-14 13:23:48 ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين |  2019-01-14 13:22:42 “داعش” يهدد كيت ميدلتون والامير جورج |  2019-01-14 13:12:38 توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله |  2019-01-14 12:38:01 جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات |  2019-01-14 12:34:21 صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف |  2019-01-14 12:27:22 تهديد ترامب يضرب الليرة .. تراجع فوري للعملة التركية |  2019-01-14 12:22:52 مصر تحظر "الشيشة" في المطاعم.. "إلا بحالة واحدة" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من اليوم الاحد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بدأ فجر الأحد العمل بالتوقيت الشتوي في إسرائيل حيث  اعيدت عقارب الساعة ستين دقيقة الى الوراء. 



وكالعادة، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي 5 أشهر.




كلمات متعلقة

بدء, العمل, بالتوقيت, الشتوي, اعتبارا, من, اليوم, الاحد,

تابعونــا

الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية 2019-01-14 | 14:50:35

سببت السيول الناجمة عن الأمطار التي تسقط منذ ساعات الليل أضرارا جسيمة في بعض...

الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة 2019-01-14 | 13:42:53

توفي في مستشفى بيلينسون قبل قليل رجل نقل الى المستشفى من مركز طبي في الطيبة وهو...

ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين 2019-01-14 | 13:23:48

ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى...

توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله 2019-01-14 | 13:12:38

يشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر، منذ صباح الاثنين، بعد توافد تعزيزات عسكرية من...

جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات 2019-01-14 | 12:38:01

بعد متابعة حثيثة في السنوات الأخيرة لقضية التمييز بالميزانيات ضد المدارس...

صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف 2019-01-14 | 12:34:21

أغلقت مدرسة الزهراء ج في طمرة أبوابها وعودة الطلاب الى بيتوهم في مدينة طمرة صباح...

اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها 2019-01-14 | 11:55:44

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...

فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات 2019-01-14 | 11:11:12

جاء في بيان صادر عن صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين اليوم الاثنيبن :" في ظل الأحوال...

شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار 2019-01-14 | 10:57:55

تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في...

فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة 2019-01-14 | 10:40:01

نجحت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين تخليص 3 عالقين ام وولدين علقوا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون مشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com