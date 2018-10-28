ملف, غزة, على, طاولة, "الكابينت", اليوم,

وسيلتقي الكابنيت اليوم في اجتماع محدد مسبقا لبحث احداث نهاية الاسبوع بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر في محاولة لتطويق الاوضاع وامكانية التوصل الى هدنة.

يجتمع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت " صباح اليوم الأحد لبحث التطوارت الامنية على حدود قطاع غزة في اعقاب موجة التصعيد العسكري التي جرت الجمعة .

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