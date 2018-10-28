تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-03 14:00:28 جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان |  2019-02-03 14:00:35 الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد |  2019-02-03 13:50:06 رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه |  2019-02-03 13:45:33 الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" |  2019-02-03 13:42:21 مدرب إيران يعترف: قطر دفعت ثمن كل شيء |  2019-02-03 13:24:30 فيديو-سرايا القدس تتبنى قنص ضابط اسرائيلي على حدود غزة |  2019-02-03 13:16:25 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-02-03 12:36:30 اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي |  2019-02-03 12:12:38 الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية |  2019-02-03 12:17:21 غارة أمريكية تستهدف نقطة للجيش السوري |  2019-02-03 11:58:42 نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب |  2019-02-03 10:59:30 البابا فرنسيس يزور الإمارت في أول رحلة له إلى دول الخليج |  2019-02-03 11:27:41 غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد |  2019-02-03 11:20:19 هل ينجح نتنياهو في تشكيل تحالف مع الأحزاب اليمينية؟ |  2019-02-03 10:29:32 فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملف غزة على طاولة "الكابينت" اليوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يجتمع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت " صباح اليوم الأحد لبحث التطوارت الامنية على حدود قطاع غزة في اعقاب موجة التصعيد العسكري التي جرت الجمعة .


وسيلتقي الكابنيت  اليوم في اجتماع محدد مسبقا لبحث احداث نهاية الاسبوع بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر في محاولة لتطويق الاوضاع وامكانية التوصل الى هدنة.







كلمات متعلقة

ملف, غزة, على, طاولة, "الكابينت", اليوم,

تابعونــا

جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان جمعية الأقصى تطرح ملف الأقصى والأوقاف الإسلامية على طاولة الرئيس رجب طيب اردوغان 2019-02-03 | 14:00:28

التقى وفد الأقلية العربية الفلسطينية والذي ضم ممثلين عن الحركة الإسلامية أمس...

الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد الكلية الأكاديمية العربية -حيفا تستضيف اعمال اللقاء الدوري لمدراء مراكز المحاكاة التربوية في جامعات وكليات البلاد 2019-02-03 | 14:00:35

ضمن النشاطات الدورية لهيئة رؤساء مراكز المحاكاة التربوية شهدت الكلية...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 750 سائقاً يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-02-03 | 13:16:25

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي اعتقال شاب بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي 2019-02-03 | 12:36:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:افراج شرطة حرس...

نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب نجاح اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب 2019-02-03 | 11:58:42

استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل...

غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد غضب عارم من بعض مطاعم الوجبات السريعة في البلاد 2019-02-03 | 11:27:41

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع حملة غضب واسعة من قبل المواطنين في البلاد...

فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف فيديو - اضرام النيران في سيارة مواطن من نحف 2019-02-03 | 10:29:32

أقدم مجهول فجر اليوم الاحد باضرام النار في سيارة مواطن من قرية نحف , مما ادى الى...

أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان في الناصرة 2019-02-03 | 10:17:23

اقيمت في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياءاً لذكرى د. وائل جهشان الذي توفي قبل فترة...

اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم اندلاع النيران في كشك بمدينة ام الفحم 2019-02-03 | 09:48:38

اندلعت النيران فجر اليوم الاحد بكشك صغير بمنطقة اسكندر في مدينة ام الفحم . قامت...

تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى في بئر السبع 2019-02-03 | 09:26:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسنشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف سائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىجميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة سرقة سيارات المخدرات عميل سري شرطي الشرطة الكشف عصابة منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ اعتقال المغار ابتزاز مشتبه مصاب اصابة جريح انترنت نشر مواد صورعلي سلام رئيس اعتقالات الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com