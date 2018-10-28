حالة, الطقس:, اجواء, صافية, وجافة, وباردة, والحرارة, ادنى, من, معدلها, السنوي,

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، صافيا وجافاً وباردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.