حيفا:, اصابة, اربعة, اشخاص, بانقلاب, سيارة,

وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب مساء اليوم السبت، اربعة اشخاص اثر انقلاب سيارة قرب مفرق التشيك بوست في مدينة حيفا

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النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو 2018-12-18 | 11:05:35 تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...