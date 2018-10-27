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حيفا: اصابة اربعة اشخاص بانقلاب سيارة



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اصيب مساء اليوم السبت، اربعة اشخاص اثر انقلاب سيارة قرب مفرق التشيك بوست في مدينة حيفا

وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 





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