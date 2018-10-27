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الناصرة: بحضور الالاف وليد العفيفي يختتم حملته الانتخابية بمهرجان



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وسط حضور الالاف مساء اليوم السبت في مدينة الناصرة اختتم المرشح لرئاسة بلدية الناصرة التوافقي وليد العفيفي حملته الانتخابية من خلال مهرجان حافل

وقد شدد العفيفي على دعوته المتكررة لقائمة ناصرتي للانضمام الى هذا التحالف الوطني لكافة القوى الوطنية والاجتماعية للنهوض بالمدينة التي يحب الجميع واكد ان الابواب ستبقى مفتوحة للجميع حتى بعد الانتخابات واعلان النتائج

وقد تحدث خلال المهرجان رئيس قائمة جبهة الناصرة للعضوية، مصعب دخان ورئيس قائمة شباب التغيير، ايهاب دخان، البير اندريا، رئيس القائمة الاهلية، د. سوسن تابري عواد واحمد الزعبي رئيس القائمة الاسلامية الموحدة  





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