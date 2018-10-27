كوكبة, جديدة, من, خريجي, كلية, غرناطة, يحتفلون, باستلام, شهادات, مزاولة, المهنة,

قامت كلية غرناطة، مؤخرا بتسليم شهادات مزاولة مهنة الخدمة الإجتماعية لكوكبة جديدة من خريجي جامعة القدس المفتوحة وذلك بحضور كل من رئيس مؤسسات غرناطة وعميدها د. طه أمارة ونائبه للشؤون الأكاديمية د. غازي يحيى، د. فيصل الزعنون، د. سعادة اشتية، أ. ماهر الريشة والمحامي أحمد أمارة

وفي اجواء يملؤها البهجة والسرور استلم الخريجون شهادات مزاولة المهنة وارقام تسجيلهم في سجل العاملين الاجتماعيين في اسرائيل- רישום בפנקס עו"ס- ليصبح كل منهم عاملاً اجتماعياً رسمياً مسجلاً في سجل مسجل العاملين الاجتماعين في وزارة الرفاه الاجتماعي في اسرائيل، ومزاولاً لمهنة العمل الاجتماعي الامر الذي يمكنه من الالتحاق بسوق العمل في مؤسسات الرعاية والخدمة الاجتماعية الرسمية منها والأهلية والمحلية، مثلهم مثل المئات من زملائهم الذين تخرجوا وحصلوا على مزاوله المهنة ويعملون بمهنتهم.

وخلال الاحتفال أعرب الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لكلية غرناطة ولجامعة القدس المفتوحة على الدعم المستمر والاهتمام. وعن فخرهم وثقتهم العالية والعميقة في كلية غرناطة ممثلة بعميدها الدكتور طه امارة وجامعة القدس المفتوحة التي تعد نبراسًا للعلم والمعرفة.





وفي كلمة امام الخريجين أعرب الدكتور طه عن سعادته لحصولهم على مزاولة المهنة مقدماً التهنئة لهم معرباً عن اعتزازه بهم وسعادته بتخرجهم ونجاحهم، ناقلاً لهم تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء المهندس عدنان سماره والدكتور عماد اشتية عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، ودعمهم لطلبتنا بالمساهمة في تطوير مجتمعنا في الداخل.



كما اعرب عن ثقته بقدرة الخريجين في رفع مكانة مجتمعهم وبلادهم وشعبهم، مؤكداً ان كلية غرناطة ستبقى الى جانبكم بكل ما تحتاجونه من دعم معنوي وعلمي وتطوير مهني، فأنتم كنتم وستبقون ابناء اسرة غرناطة.