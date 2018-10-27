الناصرة:, انطلاق, المهرجان, الاختتامي, لقائمة, ناصرتي, ومرشحها, علي, سلام,

انطلق مساء اليوم السبت المهرجان الاختتامي لقائمة ناصرتي ومرشحها لرئاسة البلدية علي سلام بحضور الالاف من مناصري قائمة ناصرتي

وقد وصل علي سلام برفقة زوجته وعائلته الى المهرجان وسط تصفيق الحضور بعدها اكد سلام دعوته للمرشح المنافس وليد العفيفي للانسحاب بعد رؤيته لتلك الجماهير التي تلتف خلف سلاّم

خلال المؤتمر تحدث كل من توفيق مروات رئيس القائمة السلامية الموحدة وسلمان ابو احمد بينما تلت ماريا فيصل ربايعة الطالبة الجامعية كلمة الطلاب الجامعيين

وقد اكد د. غاوي غاوي رفضه لاتحاد رأس المال والشيوعية خلال كلمته