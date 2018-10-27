مصرع 8 أشخاص في إطلاق نار بكنيس يهودي في أمريكا

أُصيب، اليوم السبت، عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار وقع في كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهذا وفقا لما ذُكر في تقارير إعلامية أمريكية. وتشير هذه المصادر إلى أنّه قد قُتل في هذه الحادثة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وقد تمّ تأكيد وفاة 4 منهم. هذا، ولم ترد بعد أي معلومات عن ضحايا أُخرى أو مصابين.