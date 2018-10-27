ناصرتي:, تعازينا, الحارة, للشعب, الاردني, الشقيق, بمصابه, الجلل,

في بيان صادر عن قائمة ناصرتي اليوم السبت جاء فيه: " ترفع قائمة ناصرتي ومرشحها لرئاسة بلدية الناصرة السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة التعازي الحارة للشعب الأردني الشقيق ولعائلات ضحايا حادثة الغرق جراء الفيضانات من الاطفال الابرياء هذه المصيبة الفاجعة التي هزت الوجدان".

مصابكم هو مصابنا وألمكم هو ألمنا نتوجع لوجعكم ونحتسبهم عند الله في جنات نعيم خالدين فيها.

رحمهم الله وألهمكم الصبر والسلوان .