الناصرة:, تصادم, سيارتين, خصوصيتين, في, الشارع, الرئيسي,

حيث وصفت اصابتهما بالطفيفة وتم علاجهما على الفور

قام طاقم מציל חיים الطبي ظهر اليوم السبت بتقديم الاسعافات الاولية لسائقي سيارتين خصوصيتين في الشارع الرئيسي في مدينة الناصرة

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