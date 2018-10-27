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الناصرة: تصادم سيارتين خصوصيتين في الشارع الرئيسي



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قام طاقم מציל חיים الطبي ظهر اليوم السبت بتقديم الاسعافات الاولية لسائقي سيارتين خصوصيتين في الشارع الرئيسي في مدينة الناصرة

حيث وصفت اصابتهما بالطفيفة وتم علاجهما على الفور  





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