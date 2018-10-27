في, ظل, التصعيد, بين, غزة, واسرائيل:, سلطة, المطارات, تقرر, تغيير, مسار, الطائرات,

في ظل التصعيد المباشر وتبادل إطلاق الصواريخ والقذائف بين قطاع غزة وإسرائيل، قامت سلطة المطارات في اسرائيل بتغيير مسار هبوط الطائرات في مطار بن غوريون، تحسبا لأي ظرف يهدد ركاب الطائرة.

يشار إلى أن القذائف الإسرائيلية أسفرت عن العديد من الإصابات والأضرار الجسيمة في قطاع غزة.