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الجبير: المتورطون في مقتل خاشقجي سيحاكمون في السعودية



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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت أن المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي والمعتقلين سيحاكمون في السعودية.

جدير بالذكر ان انقرة امهلت الرياض مدة زمنية لتسليم قاتلي الخاشقجي لمحاكمتهم في تركيا لارتكابهم جريمة وقعت في اسطنبول 





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