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شاهد.. إغراق دبابة "تي-90"
2018-10-27 08:33:33
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نشرت شركة "أورال فاغون زافود" شريط فيديو يظهر اختبارات لدبابة تي-90 التي غاصت تحت الماء مدة 20 دقيقة في عمق 5 أمتار لضمان عدم تسرب الماء داخلها.
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