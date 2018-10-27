شاهد.. إغراق دبابة "تي-90"

نشرت شركة "أورال فاغون زافود" شريط فيديو يظهر اختبارات لدبابة تي-90 التي غاصت تحت الماء مدة 20 دقيقة في عمق 5 أمتار لضمان عدم تسرب الماء داخلها.