حاتم, العراقي, يستعد, لحفلات, أوروبية, بين, السويد, والدنمارك,

يستعد "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي للتوجه الى أوروبا لإحياء حفلين غنائيين الأول بتاريخ 3 نوفمبر 2018 في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، يتبعها بحفل آخر في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد يوم 10 نوفمبر 2018، وذلك برعاية بلوسكاي ايفنتس، مؤكداً إهتمامه وشوقه الكبير للقاء الجمهور العربي في هذه المدينتين، واضعاً برنامجين غنائيين من أهم أغنياته القديمة والجديدة وخاصة أغنيات ألبومه الجديد "حاتم العراقي 2018" الذي طرح مؤخراً.

ومن جهة أخرى، وعلى صعيد الأغنيات المصوّرة، إنتهى حاتم العراقي من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول بتركيا، إختار الأولى من بين أغنيات الألبوم الجديد "حاتم العراقي 2018" وأخرى من الأغنيات التي سيطرحها بشكل منفرد، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي سيكشف عنهما خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من عملية المونتاج، حرصاً منه وإهتماماً لعمل عنصر المفاجأة لجمهوره الذي ينتظر الأغنيات المصورة.