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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها



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يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها




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