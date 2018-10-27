حالة, الطقس:, ارتفاع, على, درجات, الحرارة, مع, بقائها, ادنى, من, معدلها,

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.