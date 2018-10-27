بعد, ليلة, من, التصعيد, سرايا, القدس, تؤكد:, صواريخنا, ستضرب, كل, بقعة, في, فلسطين,

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها على جاهزية كاملة لاي معركة مع الجيش الاسرائيلي ان فرضت عليها في حال شن اسرائيل أي عدوان على الشعب الفلسطيني وانها أعدت العدة لتلك المواجهة.

وأضافت في بيان لها :"حينها لن تكون هناك بقعةً من ارض فلسطين المحتلة الا وستضربها صواريخنا القدسية .. وستدكها صواريخ العز صواريخ الفجر والبراق وما خفي بأذن الله أعظم" .

من جهتها، قالت حركة الجهاد ان المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الايدي وهي التي التزمت طويلا بضبط النفس تقديرا للجهود التي بذلت وتبذل لتثبيت وقف اطلاق النار أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من قبل الجيش الاسرائيلي.

وأشارت الى ان المقاومة حذرت مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الجيش الاسرائيلي لم يحترم القوانين والاعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر.

وكانت المقاومة أطلقت صواريخ من قطاع غزة صوب المستوطنات المحيطة به بشكل مكثف لاول مرة منذ عدة أشهر.