مشاركة, واسعة, في, المهرجان, الانتخابي, للحراك, الشبابي, عرابة,

غصت قاعة خيمة السلام بالمشاركين في المهرجان الاختتامي للحراك الشبابي في عرابة من الرجال والنساء والاطفال وقد تولى عرافة الاحتفال ابراهيم حريفا

والقيت كلمات شارك فيها المرشح خالد نعامنه والمرشحة الاولى عايشه عاصله نجار التي اكدت مهنية البرنامج الانتخاب للحراك المهني للطاقم المهني لشباب التغيير يلبي احتياجات عرابة وقدمت الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة منذر شاهين الذي شكر الحراك الشبابي على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

وكانت كلمة للمرشح الرابع نجوان نصار والمرشح الثاني احمد نمارنه وكانت مسك الختام كلمة لمرشح الرئاسة منيب بدارنه الذي تسائل ماذا قدم مرشحي الرئاسة والعضوية خلال السنوات الماضي سوى ترسيخ العائلية والصفقات الانتخابية والنهج التقليدي الذي اساء لبلدنا عرابة الشموخ طرحنا برنامج التغيير والتغيير قادم لا محالة وبه خلقنا اجواء منافسة شريفة ونسخه الكثير من القوائم والذي يحتاج الى ممارسة وتعامل مهني وليس شعارا بل تنفيذ البرنامج والحراك الوحيد القادر على تنفيذه .