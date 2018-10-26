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جمعية أطباء الأسنان العرب وكلية طب الأسنان "هداسا"، تنظمان مؤتمر "طب الفم" .. في الناصرة



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عقدت جمعية أطباء الأسنان العرب بالتعاون مع كلية طب الأسنان في هداسا-عين كارم، ووزارة الصحة، مؤتمرًا علميًا بموضوع طب الفم، وقد أقيمت فعاليات المؤتمر في فندق الجولدن كراون بمدينة الناصرة.

أطباء الأسنان من كل البلاد شاركوا في المؤتمر، بينم رئيس الجمعية الدكتور فخري وإدارة كلية طب الأسنان في هداسا وعدد من المسؤولين بالإضافة إلى المئات من الأطباء الشباب والشابات والأطباء المجربين والمختصين في مختلف المجالات بطب الأسنان.

المؤتمر تخلل محاضرات عديدة، وبرز منها مشاركة الأطباء العرب الاخصائيين في طب الفم، وهم كل من الدكتورة زينات عوادية، الدكتور أكرم شلبي والدكتورة رغدة عبد الله أصلان.

ومن بين المواضيع التي تطرقت إليها المحاضرات- اللعاب في الفم كأداة لتشخيص أمراض الجسم، أضرار التدخين على جهاز الفم خصوصًا الأرجيلة والسجائر، التعامل مع مرضى السكري والأضرار التي تنتج عن ذلك في جهاز الفمن، استعمال الكنابيس الطبي في طب الفم وغيرها من المواضيع الهامة.
الدكتور فخري حسن بدأ المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن اهمية هذا الموضوع، ورحب بالحضور وعبر عن اعتزاز الجمعية بهذه الكوادر، مؤكدًا على أن المؤتمرات والأيام العملية مستمرة، وهذا ما أكده أيضًا في حديث صحفي.
وفي حديث مع كل من الدكتورة زينات عوادية والدكتور اكرم شبلي، أكدا على أن هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى المزيد من المؤتمرات والمحاضرات كونه غير منتشر وغير معروف بما فيه الكفاية بين جمهور أطباء الأسنان.





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