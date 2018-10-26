جبهة, الناصرة, تعقد, مهرجانها, الاختتامي, بالاصرار, على, احداث, التغيير,

في بيان صادر عن جبهة الناصرة اليوم الجمعة جاء فيه: " بالإصرار على فجر جديد في الناصرة في الأول من تشرين الثاني، بإحداث التغيير وإعادة الناصرة الى مسارها الصحيح ومكانتها التي تميزت بها على مدار عشرات السنين، اقامت جبهة الناصرة مهرجانها الاختتامي لانتخابات البلدية.

وقد اكتظت قاعة مدرسة ماريوسف بحضور واسع وبمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية.في كلمته امام الحضور اكد رئيس قائمة جبهة الناصرة، مصعب دخان، على أهمية موقف الجبهة المشرف باتخاذها قرار الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة بلدية الناصرة، وذلك لمصلحة البلد ودعم رئيس توافقي قادر على ضم كافة الأحزاب والحركات الوطنية في المدينة والعمل المشترك.وقال دخان انه منذ اليوم الأول بعد الانتخابات، ومهما كانت النتيجة، ستبذل كتلة الجبهة كل جهودها، وضمن عمل مشترك، للنهوض في الناصرة.وكانت الكلمة الأولى في المهرجان للمرشح التوافقي لرئاسة بلدية الناصرة، وليد العفيفي الذي أكد على ضرورة العمل لاستعادة مكانة الناصرة، التي تم تغييبها في السنوات الخمس الماضية، وشدد على دعوته جميع الأحزاب والاطر السياسية في المدينة على العمل سوياً بعد 30 تشرين الثاني.وخلال المهرجان الاختتامي تحدث مرشحو قائمة الجبهة لعضوية بلدية الناصرة: آمال شحادة، فراس حمدان، د. خلود فاهوم، نبيل جبارين وعصام فراج حاثين الجمهور النصراوي على الوصول الى الصناديق يوم الثلاثاء القادم لاختيار النهج الصحيح لقيادة بلدية الناصرة لخمس سنوات قادمة.