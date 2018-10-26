تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جبهة الناصرة تعقد مهرجانها الاختتامي بالاصرار على احداث التغيير



  |     |   اضافة تعليق



في بيان صادر عن جبهة الناصرة اليوم الجمعة جاء فيه: " بالإصرار على فجر جديد في الناصرة في الأول من تشرين الثاني، بإحداث التغيير وإعادة الناصرة الى مسارها الصحيح ومكانتها التي تميزت بها على مدار عشرات السنين، اقامت جبهة الناصرة مهرجانها الاختتامي لانتخابات البلدية.



وقد اكتظت قاعة مدرسة ماريوسف بحضور واسع وبمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية.


في كلمته امام الحضور اكد رئيس قائمة جبهة الناصرة، مصعب دخان، على أهمية موقف الجبهة المشرف باتخاذها قرار الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة بلدية الناصرة، وذلك لمصلحة البلد ودعم رئيس توافقي قادر على ضم كافة الأحزاب والحركات الوطنية في المدينة والعمل المشترك.


وقال دخان انه منذ اليوم الأول بعد الانتخابات، ومهما كانت النتيجة، ستبذل كتلة الجبهة كل جهودها، وضمن عمل مشترك، للنهوض في الناصرة.


وكانت الكلمة الأولى في المهرجان للمرشح التوافقي لرئاسة بلدية الناصرة، وليد العفيفي الذي أكد على ضرورة العمل لاستعادة مكانة الناصرة، التي تم تغييبها في السنوات الخمس الماضية، وشدد على دعوته جميع الأحزاب والاطر السياسية في المدينة على العمل سوياً بعد 30 تشرين الثاني.


وخلال المهرجان الاختتامي تحدث مرشحو قائمة الجبهة لعضوية بلدية الناصرة: آمال شحادة، فراس حمدان، د. خلود فاهوم، نبيل جبارين وعصام فراج حاثين الجمهور النصراوي على الوصول الى الصناديق يوم الثلاثاء القادم لاختيار النهج الصحيح لقيادة بلدية الناصرة لخمس سنوات قادمة.

 

 





كلمات متعلقة

جبهة, الناصرة, تعقد, مهرجانها, الاختتامي, بالاصرار, على, احداث, التغيير,

تابعونــا

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان 2018-12-25 | 16:47:37

لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي 2018-12-25 | 12:57:06

اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...

الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه 2018-12-25 | 12:54:46

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...

الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع 2018-12-25 | 12:26:35

باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...

شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير 2018-12-25 | 10:22:23

دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...

موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ 2018-12-25 | 09:17:56

ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق أكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما توئثيق حادث طرق مروع اصابة شخصين مدينة رهط سيارتين اسعاف أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص اليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع اصابتان متوسطتان حادث طرق ذاتي قرية دير الاسد مركز حيان الطبي قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف حادث طرق يافة الناصرة اصابة امرأة 3 سيارات طاقم مرام ميديكال الطبي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com