في فترة الانتخابات للسلطات المحلية،وكما في كل مرة، تكون هناك تحالفات واتفاقيات تمثل أيديولوجية او حزب أوعائلة او أقلية تسكن في بلدة معينة وهذا هو الحال في نتسيرت عيليت حيث يعيش هناك عرب ويهود. وقد أقام المواطنون العرب هناك قائمة تحالف اطلقوا عليها اسم القائمة المشتركة للتعايش في نتسيرت عيليت. وقد أجرت "الصنارة" هذا الحديث مع رئيس القائمة د. شكري عواودة،الذي أشغل منصب نائب رئيس البلدية خلال السنتين ونصف الأخيرة.

الصنارة: ما هو الوضع الخاص بالمواطنين العرب في نتسيرت عيليت؟د. عواودة: نتسيرت عيليت هي مدينة ثنائية القومية يسكنها حوالي 51 ألف مواطن ثلثهم من السكان العرب ،أي حوالي 11500 مواطن وهذا يعني ان العرب لديهم 9000 صاحب حق اقتراع من أصل 47000 مصوّت. المواطنون العرب منقسمون الى مجموعتين: مجموعة تسكن في حي الكروم(كراميم) وباقي العرب يسكنون في الأحياء المختلطة في أنحاء المدينة.الصنارة: الى أي مدى المواطنون العرب في نتسيرت عيليت موحدون؟د. عواودة: منذ عام 2008 أقمنا القائمة المشتركة للتعايش وفي مركزها الجبهة والتجمع وقائمة المستقبل المستقلة. هذه القائمة حصلت على 90% من أصوات العرب الذين شاركوا في الانتخابات عام 2008 أما في عام 2013 فخضنا نفس التجربة مع توسيع قواعد هذه القائمة لتشمل مجموعات اجتماعية وشخصيات وطنية وحصلت على ثلاثة مقاعد من أصل 17 مقعداً في البلدية.هذه القائمة حصلت أيضاً على حوالي 90% من أصوات المصوتين العرب الذين شاركوا في الانتخابات ونسبتهم 60% وان دل هذا على شيء فهو يدل على ان ممثل العرب في نتسيرت عيليت هي القائمة المشتركة للتعايش.الصنارة: هل حاولت القائمة ان تضم بداخلها مجموعات يهودية لتكون ممثلة بشكل أوسع وبالتالي تكون النتائج أفضل؟د. عواودة: في عام 2008 كدنا ان نصل الى اتفاق مع بعض الشخصيات اليهودية القريبة من حزب ميرتس ولكن في آخر يومين آثرت هذه المجموعة الانسحاب من التفاوض معنا وشكلوا قائمة تضم اليسار وقرروا ان لا يخوضوا الانتخابات معنا. أيضاً عام 2013 حاولنا التواصل لكننا لم نجد شريكاً ونحن ما زلنا نطرح ان من يتفق معنا وعلى برنامجنا الذي هو عبارة عن برنامج خدماتي للمساواة بالمواطنة في المدينة، ونحن لا نطرح القضايا السياسية العامة وان كانت كل قضايانا مغلفة بالصراع الوطني القومي. وللأسف وبسبب الظروف المحيطة بنا واليمين المسيطر على السلطة المحلية في المدينة لم نجد أي شراكة وما زالت يدنا ممدودة من اجل أوسع تحالف عربي يهودي في نتسيرت عيليت.الصنارة: هل كان لكم حديث مع مرشحي الرئاسة من أجل إقامة اتفاق والحصول على مكاسب تخدم المواطنين العرب في المدينة؟د. عواودة: عام 2008 خضنا الانتخابات للمرة الأولى وكان التنافس على أشده بين رونين پلوط وشمعون چابسو والعرب أعطوا رونين پلوط 95% من أصواتهم ولكنه خسر امام شمعون چابسو . عام 2013 كان التنافس شديدا وكان موقف العرب واضحاً وفاز شمعون چابسو للمرة الثانية وفي عام 2016 بعد دخول چابسو الى السجن بسبب ملفات الفساد وبعد أن قرّر مدير عام وزارة الداخلية إجراء انتخابات في المدينة، قررنا بقائمتنا وبأغلبية مطلقة دعم رونين پلوط مقابل سويتو الذي كان يمثل نهج چابسو ودعمنا بلوط دعماً كبيراً حتى انه حصل على حوالي 3000 صوت عربي وأقول بصدق لولا هذه الـ 3000 صوت لما كان رونين پلوط رئيساً وبعد ظهور النتائج وفوزه بالانتخابات أقمنا اتفاقية ائتلافية التي ما زالت تعمل حتى اليوم.الصنارة: من ستدعم القائمة المشتركة للتعايش في هذه الانتخابات؟د. عواودة: اريد أن أؤكد على أمرين: أولا ،خلال الفترة الماضية استلمت منصب نائب رئيس البلدية مع صلاحيات قسم الهندسة وزميلي د. رائد غطاس رئيس غرفة الصناعة والتجارة أما عضو البلدية الثالث حبيب عودة ، فهو ناشط وفعال جداً في اللجنة الثانوية للتنظيم والبناء. لأول مرة أدخلنا عضوين في المجلس الإداري للشركة الاقتصادية المؤلف من 9 أشخاص وغيرها من الإنجازات الكثيرة. وتم انجاز قضايا عينية بهمة القائمة المشتركة.ولكن رونين پلوط هو المرشح الوحيد للرئاسة هذه المرة بعد انسحاب سويتو من الانتخابات. وهناك علاقة جيدة معه من التعامل وبنفس الوقت قام 10 أعضاء بلدية يسمون أنفسهم (هزدهوت) تحت اسم نتسيرت عيليت الجديدة.الصنارة: الا ترى أن أمام القائمة المشتركة الآن مهمة كبيرة وهي إخراج من لم يخرج للتصويت في المرات السابقة ونسبتهم 40% ؟د. عواودة: اولاً نعمل على رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب حتى تصل الى أكثر من 70% ولكن من جهة أخرى تحدث أمور غريبة فالرئيس پلوط وبسبب علاقات جيدة مع المواطنين العرب يتوجه إليهم بشكل شخصي دون ان يكشف تركيبة قائمته التي تتكون من أحزاب اليمين التي تمثل الائتلاف الحكومي، أي يسرائيل بيتينو ، الليكود ويش عتيد، وأحزاب أخرى .هو لا يكشف هذه الورقة ولكنه يصور انجازاته. فمن هذا المنطلق نحن نعمل على ان تخرج جماهيرنا للتصويت من اجل زيادة نوعية وتأثير اكثر من خلال تمثيلنا في المجلس البلدي القادم فنحن نصبو لأن نكون 5 أعضاء من أصل 17 لأننا نريد التأثير وان نكون شركاء في الائتلاف القادم ونحن نعي ما هي مطالب الجماهير العربية في نتسيرت عيليت على كافة الأصعدة وخصوصاً أقامة مدرسة حكومية للطلاب العرب الذي يبلغ عددهم 2500 طالب ومراكز جماهيرية وغيرها. نحن كعرب لا نريد ان نقوم بانقلاب ديموڠرافي بالمدينة.الصنارة: ما هو تأثير القائمة المشتركة على أن لا تذهب أصوات العرب الى القوائم اليهودية؟د. عواودة: نحن نتواصل بكافة الطرق والسبل مع جماهيرنا العربية من خلال الاجتماعات وشبكات التواصل الاجتماعي من اجل أن نصل الى كل مواطن .كذلك نعمل على زيارة الجميع من أجل إقناعهم بالتصويت لنا. بالمقابل وللأسف هناك ناشطون يعرّفون أنفسهم على أنهم مرسلون من قبل ائتلاف نتسيرت عيليت الجديدة وهم شخصيات منتمية الى أحزاب اليمين الإسرائيلي وبالذات الليكود وهؤلاء جاءوا تطوعاً لكي يساعدوا هذه القائمة وهم مواطنون عرب لهم مصالح شخصية وكانوا من أنصار چابسو في السابق وغيروا جلدهم الآن مع الرئيس الحالي.وأخيراً أقول إن القائمة المشتركة هي القائمة الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر على الرئاسة والصالح العام . نحن نتوجه الى الرئيس رونين پلوط ونقول له يدنا ممدودة للتعاون في إدارة المجلس البلدي وأن لا يلتفت الى بعض ذوي المصالح الضيقة.