في مدينة نتسيرت عيليت يتنافس على رئاسة البلدية مُرشح واحد هو الرئيس الحالي رونين پلوط الذي انتخب قبل سنتين ونصف في أعقاب إقصاء وفصل الرئيس السابق شمعون چابسو الذي أُدين بتهمة الفساد وخيانة الائتمان والرشاوى, علماً أنّ بلوط أشغل في السابق منصب نائب رئيس البلدية ومنصب المدير العام للكنيست, حيث استقال من منصبه الأخير ليتنافس على رئاسة البلدية في الانتخابات الاستثنائية التي لم تُجر مع باقي انتخابات السلطات المحلية في البلاد.حول كونه مرشحاً وحيداً ومشاركة القائمة العربية "تعايش"، برئاسة الدكتور شكري عواودة نائب رئيس البلدية، في الإتلاف البلدي وحول المشاريع الأخيرة ومكانة المواطنين العرب في نتسيرت عيليت أجرت "الصنارة" معه هذا اللقاء الخاص عشية انتخابات السلطات المحلية التي ستجري يوم الثلاثاء القادم الموافق 30.10.18.

"الصنارة": ما سبب كونك مرشحاً وحيداً لرئاسة البلدية علماً أنّ هناك عددا كبيرا من المرشحين في سلطات محلية أخرى, خاصة في المجتمع العربي ، حيث وصل عدد المتنافسين في بلدة عربية الى 17 متنافساً؟پلوط: أشغلت منصب المدير العام للكنيست وجئت من الكنيست الى هنا. علماً إنّ منصبي في الكنيست كان مرموقاً وراتبي كان عالياً, أكثر بكثير من راتبي الآن, وكنت اتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع بالإضافة الى الكثير من الامتيازات الأخرى. ولكن عندما رأيت أن نتسيرت عيليت موجودة في الهاوية قلت لنفسي إنه يتوجب عليّ أن أنقذ الموقف وهذا هو الهدف الذي جئت الى هنا من أجله. فلم يكن الهدف الحصول على مقعد ولا على مكانة بل جئت كي أعمل, وعندما يريد الشخص ان يعمل يكون عليه العمل على مدار الـ - 24 ساعة. لقد لامست كل الأمور في الحياة, سواء أكان ذلك مجال التنظيف أو التعليم أو الرياضة أو الرفاه. وهكذا تزودت بكل الخبرة التي أتت بثمارها. وكما كل سياسي، أُجريت استطلاعات قبل الانتخابات وقد جاءت نتائجها مفاجئة بالنسبة لي."الصنارة": ما الذي فاجأك؟پلوط: عندما يُجري المستطلع أي استطلاع يكتب فيما بعد وجهة نظره على النتائج. فبعد أن عملت رئيساً للبلدية فترة سنتين ونصف أخبرني المستطلع, البروفيسور كاتس أحد اكبر المستطلعين في البلاد، أنني حصلت على تأييد بنسبة 97% وقد قال لي أنه لم يحصل على نتائج كهذه, قال إنه لم يسبق أن حصل رئيس بلدية وهو في منصبه على تأييد بهذه النسبة وقد اقترح أن نجري استطلاعاً إضافيا ليفحص اذا كانت هذه النتائج صحيحة. وبعد شهر أجرى استطلاعاً آخر وكانت النتيجة مشابهة بفارق 1% الى هنا وهناك. وهكذا ومع تأييد بنسبة كهذه فإن أي شخص يريد المنافسة يجري هو الآخر استطلاعاً للرأي. وحتى لو حصل أي متنافس على نتائج مختلفة فإن الفارق لن يكون الاّ بفارق بسيط وباعتقادي كان هناك من أجرى استطلاعاً وقرّر العدول عن المنافسة. وهكذا بقيت أنا المرشح الوحيد في المنطقة وهذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشح وحيد في منطقة الشمال.."الصنارة": على ماذا يدل ذلك؟پلوط: يدل على أمر واحد وهو أن المواطنين يجيدون تقدير العمل. واليوم لست بحاجة الى تنظيم لقاءات وحلقات بيتية, وتقريباً لا أجري كهذه. ففي مثل هذه اللقاءات يلقي المرشحون بوعودهم أما أنا فأقول للمواطنين أنظروا الى كل نقطة ونقطة في المدينة واحكموا بأنفسكم."الصنارة": هل تحظى بتأييد مواطني المدينة العرب أيضاً ؟پلوط: أرجو عدم التصنيف بين المواطنين في نتسيرت عيليت. فكل مواطني المدينة هم مواطنون ومن المهم التأكيد على أنني رئيس بلدية للجميع: اليهود والعرب والقادمين الجدد من اثيوبيا ومن كل حدب وصوب, الشرط الوحيد هو أن يكون مواطناً صالحاً يدفع ضريبة الأرنونا في الوقت ويحافظ على النظام وكل ما تبقى لا يهم."الصنارة": رغم أنك مرشح وحيد إلاّ أنه يتوجب عليك الحصول على تأييد بنسبة معينة!پلوط: يكفي أن يدلي مواطن واحد بصوته ويضع في صندوق الاقتراع ورقة صفراء مع الاسم رونين پلوط لينتهي الأمر وأفوز بالرئاسة. وهذا يعني أن المواطنين يجب أن يصادقوا على ترشيحي وعندما لا يوجد متنافس آخر فإنني أتنافس مع الورقة البيضاء, ليس مقابل شخص بل مقابل ورقة بيضاء."الصنارة": مع كل هذا عليك الحصول على نسبة مؤيدين اكثر من نسبة الأوراق البيضاء. وماذا في حالة التعادل 50% : 50%؟پلوط: لا أعتقد أن تحصل نتيجة كهذه, ولكن إذا حصل عندها سينتقل الحسم الى المجلس البلدي الذي يقرّر من هو الرئيس. في حالة المرشح الوحيد يكون على المرشح الحصول على عدد أصوات اكثر من الأوراق البيضاء هذا واضح، ولكن ليست هذه هي المشكلة. المشكلة الحقيقية أعمل عليها الآن وبكل جدية.."الصنارة": ما هي المشكلة؟پلوط: المشكلة الحقيقية هي قائمة العضوية وشارتها "أ". فبالاضافة الى قائمتي العضوية هناك ثلاث قوائم عضوية أخرى, والحمد لله على أن العدد قليل. وما يهمني هو أن تحصل قائمتي على أكبر عدد من الأعضاء. وهذا لأنني لا أريد إهدار الجهود بمواجهة قوائم العضوية الأخرى, أمامي خمس سنوات للعمل على مدار الساعة من غير أن أكون مرتبطاً أو مقيداً بهذا العضو أو ذاك. أعتقد أن مواطني نتسيرت عيليت رأوا كل شيء والآن عليهم الإدلاء بصوتهم لمنحي القوة للعمل بدون عراقيل."الصنارة": ما هي توقعاتك بالنسبة لعدد الأعضاء الذي ستحصل عليه قائمتك ؟پلوط: لدي إحساس أنّ في هذه الانتخابات, وهذه هي المرة الأولى التي أُفصح فيها عن ذلك, أنّ المفاجأة ستكون بالذات من المواطنين العرب. فمن خلال لقاءاتي معهم يقولون لي بأنهم جاءوا للسكن في نتسيرت عيليت بهدف واحد ووحيد وهو الحصول على جودة حياة. يقولون :"طالما أنك تمنح لنا هذا الأمر لا نريد أكثر من ذلك". ويقولون أيضا إنّ التصويت للكنيست هو شيء مختلف, وإنّ عدم منافستي ضمن قائمة حزبية (پلوط هو عضو في حزب الليكود), يساعدنا ويمكّننا من دعم قائمتك العضوية. فقائمتي تضم مرشحين من اليمين, من يسرائيل بيتينو ومن حزب العمل ومن يش عيد ومن ميرتس ومن اليسار ومن كل الأطياف. هذه القائمة هي قائمة فوق حزبية وبنيتها بهذا الشكل لأقول إنني لا اتلقى تعليمات أو أوامر من الحزب من فوق. تعليماتي وتوجيهاتي هي من هنا من نتسيرت عيليت بدون أي علاقة للحزب الحاكم في الدولة. وهذا أفضل لمصلحة المدينة وأسهل للمواطن أن يدعم قائمتي العضوية وهكذا يكون حُرّاً من التصويت لحزب لا يوافق على مبادئه."الصنارة": هل تقول إنّ جميع المواطنين العرب سيدعمونك ويدعمون قائمتك العضوية؟پلوط: هناك تعددية في القوائم ومثلما أعتقد أنّ الكثيرين من المواطنين اليهود لن يدعموا قائمتي فإن هناك قوائم أخرى سيدعمها المواطنون في المدينة. لم أقل إن جميع المواطنين العرب سيؤيدونني بل قلت إنّ إحساسي في هذه الانتخابات ان يكون لي تأييد أيضاً من المواطنين العرب وبأعداد كبيرة. فعندما اقوم بتعبيد شارع لا أقول إن هذا الشارع لليهود أو للعرب فقط , العمل هو للجميع. وعندما تنفذ أعمال تنظيف فإنها تكون للجميع. أعتقد أن في الانتخابات المحلية ما يهم المواطن هو ما الذي يفعله وينفذه رئيس وأعضاء البلدية من أجله."الصنارة": لنتحدث عن المشاريع التي نفذتها في ولايتك الحالية, علماً انّك احتفلت مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع القطار الهوائي بين نتسيرت عيليت وجبل الطور..پلوط: هناك مشاريع ومخططات تم تنفيذها, وهناك مخططات بعيدة المدى وتستغرق وقتاً أطول. على سبيل المثال في راسكو أقمنا مركزاً تجارياً جميلاً جديداً ومرتباً. ففي الماضي كنت أصل الى راسكو وكانت تفوح من هناك رائحة البول الآدمي بشكل مقزّز, المكان كان مظلماً وأخطر شيء كان هو السقف الذي كان من الاسبست الذي كان يتفتّت ويتطاير وكلنا يعرف أنّ هذه المادة تسبب السرطان. أول شيء قمت به هو إزالة السقف, وبعدها حصّلت ميزانيات من الحكومة واليوم بإمكانكم مشاهدة المكان كم هو جميل ونقي. واذا تحدثنا عن المشاريع الكبيرة فقد بنينا بركة مع تدفئة وقاعة رياضة, وبالإمكان البدء بالسباحة في هذه البركة بعد أسبوع من اليوم, عملياً لدينا 160 مشروعاً، الجزء الأكبرمنها نفذناه ولكن بخصوص المشاريع الكبيرة أذكر المتنزّه البلدي. سابقي في المنصب كان يغيّر كل سنة اللافتة فمرّة ويكتب عليها أن المتنزه سيبنى بعد سنة, وبعد سنة يتم تغيير اللافتة, وكل مرّة بلون آخر ليميّز المواطنون بين اللافتات. التخطيط الأوّلي كان بناء متنزّه (پارك) بميزانية ستة ملايين شيكل, ولكن بمثل هذه الميزانية لا يمكن بناء متنزّه ذي قيمة. واليوم المتنزّه يكلف ميزانية 34 مليون شيكل."الصنارة": أين سيكون هذا المتنزّه؟پلوط: سيكون مكان المتنزّه البلدي القائم على اسم يڠآل ألون. ونعمل على إقامة مسرح يتسع لخمسة آلاف شخص, وكذلك سيشمل الپارك ركنا لملاطفة الحيوانات وحديقة بيتية وألعاباً وجداراً محيطاً, وطبعاً ستكون الشرطة المدنية في الداخل لتمكين كل العائلات من دخول الپارك والتمتع من جميع المنشآت. هذا المشروع طويل المدى وهو مشروع ممتاز للجميع. الپارك سيكون مفتوحاً للجميع, بخلاف أي پارك صغير في حي معيّن."الصنارة": وماذا في مجال الصناعة؟پلوط: هناك 17 مصنع "هاي تيك" في طريقها للوصول الى نتسيرت عيليت بينها خمسة تمت اقامتها في المدينة وهذا شيء عظيم, فهي مصانع لشركات عالمية كبيرة, مثل مصنع سولارايج الأمريكي الذي يستثمر في بورصة الولايات المتحدة, بملكية أمريكية - إسرائيلية, وسيعمل فيه 300 شخص, 150 منهم مهندسون و 150 هندسيون, مع رواتب عالية جداً. وسيكون مصنع آخر هو مصنع "كرميت" الموجود حالياً في ريشون لتسيون وسينتقل الى نتسيرت عيليت. وهذا الأسبوع تم وضع حجر الأساس وفي غضون سنتين سيقام هذا المصنع. في كافة المشاريع الصناعية التي ستقام سيعمل 4500 - 5000 عامل, وسيكون بإمكان كل خريج أكاديمي من نتسيرت عيليت ان يعود الى هنا ويعمل في هذه المصانع."الصنارة": وماذا عن المؤسسات التعليمية؟پلوط: جهاز التعليم عندنا يعمل بشكل ممتاز ونحن من بين أوّل مئة مدرسة في البلاد من حيث جودة التعليم التي نمنحها."الصنارة": حدّثنا عن مشروع القطار الهوائي ومشاريع أخرى هامة؟پلوط: احتفلنا بوضع حجر الأساس للقطار الهوائي مع وزير السياحة يريڤ ليڤين. وكذلك سيكون هناك قطار خفيف يربط نتسيرت عيليت بحيفا بتكلفة 7,5 مليارد شيكل. كما سيتم تعبيد مقطع شارع رقم 6 الذي سيربط المدينة بطبريا بشارع التفافي حول كفر كنا ليحل مشكلة الاختناقات المرورية. كذلك تدخلنا بحل مشكلة دوار "البيڠ". فقد كانت هناك مشاكل مرورية كبيرة فبعد أن مرّت 6-7 سنوات من غير أن يتغيّر الوضع, تدخلنا وذهبنا الى الحل بمسارين: الأوّل وضع شارات ضوئية (رمزور) وهكذا لم تعد تقع هناك حوادث طرق بعد أن كانت تحدث يومياً. والمسار الثاني هو بناء جسر علوي وقد تم رصد 3 مليون شيكل لبناء هذا الجسر."الصنارة": هل هذا الدوار ضمن منطقة نفوذ نتسيرت عيليت؟پلوط: كلا, بل هو ضمن نفوذ الناصرة ولكن لأن كل من يسافر من تل أبيب أو العفولة يمر من هناك, لذلك لا يهم بأي منطقة نفوذ هو. باعتقادي على مواطني الناصرة أن يشكرونا على ما قمنا به. فقد بدأ التخطيط لبناء هذا الجسر العلوي وباعتقادي بعد نصف سنة سيتم البدء بالعمل. وبخصوص المشاريع, سنقيم مركزا للتزلج على الجليد مثل ذلك الموجود في المطلة, وبذلك ستكون هذه المنطقة منطقة سياحية مقصودة وهذا يقود الى بناء الكثير من الفنادق. وبهذا الخصوص نحن معنيون بمشاركة مدينة الناصرة, بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز هناك, وسنتعاون مع الفائز في مجال السياحة, وهكذا سيكون بالإمكان توجيه كل حافلة تصل الناصرة الى نتسيرت عيليت والى القطار الهوائي والى مركز التزلج على الجليد وأن يكون بإمكان السائحين أن يناموا هنا في الفنادق وأن يبقوا الدولارات هنا في الناصرة ونتسيرت عيليت وليس في تل ابيب أو أماكن أخرى."الصنارة": الشارع الالتفافي حول كفركنا الذي ذكرته فيه إشكالية وعليه اعتراض من قبل السكان هناك لأنه يضر بمصالحهم!پلوط: هذا الشارع لن يدخل الى كفركنا. إننا نحاول إخراج المواصلات والاختناقات المرورية من كفركنا، فعلى ماذا الاعتراض. الهدف هو تقصير مدة السفر باتجاه طبريا."الصنارة": في الاحتفال بوضع حجر الأساس للقطار الهوائي شارك أيضاً رئيس مجلس الشبلي أم الغنم. هل سيكون هذا المشروع شراكة معه؟پلوط: رئيس مجلس الشبلي ونائبه شاركا في الاحتفال ونتعاون معهم في عدة مشاريع. أما مشروع السلال (القطار الهوائي) فهو مشروع خاص بنا, ولكنهم سيستفيدون منه أيضاً إذ سيربط المشروع نتسيرت عيليت بقمة جبل الطور.وبعد إقامة هذا المشروع سيكون بالإمكان بناء عشرات المطاعم والمقاهي في عرب الشبلي وأم الغنم وإقامة مواقع سياحية. وهكذا سيكون مكاناً لجذب السياح بعد أن تكون مدة الوصول من نتسيرت عيليت الى جبل الطور حوالي 7 دقائق فقط."الصنارة": كيف يتم التعاون مع قائمة "تعايش" (דו-קיום)؟پلوط: إنني لا أُؤمن بمصطلح "דו-קיום". فمعنى "קיום" هو "البقاء" (השרדות)، ولكني أُؤمن بالحياة معاً, بالعيش معاً وهذا هو المصطلح الصحيح برأيي.وبخصوص قائمة تعايش, علاقتنا معها جيدة جداً وعضوا القائمة ممثلان في جميع لجان البلدية, ود. شكري الذي أقدره واحترمه هو نائب رئيس البلدية وهناك تعاون مشترك جيد بيننا وبينهما. وبما أنّ في نتسيرت عيليت مواطنين عرباً فإنه لأمر جيد أن تكون قائمة من قبلهم.."الصنارة": ماذا عن المطالبة بإقامة مدرسة عربية,وبناء كنيسة ومسجد؟پلوط: إنهم طالبوا فقط ببناء مدرسة. وحول ذلك أشرح الاشكالية:قبل عدة سنوات رفع بعض الأهالي سوية مع جمعية تعمل من قبلهم دعوى للمحكمة مطالبين بإقامة مدرسة عربية. وعندما أتيت قلت للأهالي إنهم يعيشون في مدينتي, وإنّ التداول حول مطلب كهذا في المحاكم هو أمر ليس محترماً. اقترحت أن نجلس ونتباحث في الموضوع. فقبلي لم يقم أي رئيس بذلك, على العكس عارضوا ذلك بشدة. لهذا اقترحت أن نجلس مع الأهالي وقد جلست وسألتهم حول عدد الطلاب, حسب رأيهم, الذين يريدون التعلم في المدرسة الجديدة التي ستقوم فكان هناك من قال: 300 وآخرون قالوا 200 وكان من قال 150 طالباً. وقد أخبرتهم انه لا يُعقل أن نقوم ببناء مدرسة من غير أن نعرف عدد الطلاب الذي سيتعلمون فيها. لذلك اقترحت أن نتوجه الى جميع سكان نتسيرت عيليت العرب ونسأل اذا كان هناك من هو معني ليعلم أولاده في مدرسة كهذه، وبعد أن نحصل على المعطيات نجلس ثانية ونقرّر، وقد وافقوا على ذلك. لقد فكرنا بتنفيذ ذلك قبل الانتخابات ولكن القانون لا يسمح بذلك, وهكذا قررنا ان نقوم بذلك بعد الانتخابات مباشرة،علما أن هناك من يقترح إقامة مدرسة ثنائية اللغة ، وهناك من يقترح إقامة فرع لمدرسة تابعة للكنيسة وهناك من يقترح إقامة مدرسة خاصة, ومع ذلك يفضل الآباء العرب أن يتعلم اولادهم في المكان الذي بدأوا فيه تعليمهم.إن بناء مدرسة يكلف ميزانيات طائلة, خاصة أنّنا سنكون مضطرين لصيانتها. إنني مسرور لأن الجميع وافق على الاقتراح. وعملياً على كل من يؤيد التعايش المشترك أن يفكر: هل التعلّم في أُطر منفصلة هو تعايش مشترك؟ باعتقادي لا. كما أن هناك الكثير من الطلاب العرب الذين يتعلمون في المدارس اليهودية في المدينة, وقبل سنتين كان هناك احتفال بتخريج طلاب مدرسة ثانوية في المدينة وقد جلس 700 طالب وفي مرحلة معيّنة تمت دعوة رئيس المجلس الطلابي الى المنصة, فقا م جميع الطلاب وصفقوا له وتبيّن لي أنه طالب عربي ومحبوب جداً من قبل جميع الطلاب. حسب رأيي هذا هو التعايش المشترك الحقيقي. ويجب أخذ نتسيرت عيليت نموذجاً للحياة المشتركة الحقيقية."الصنارة": نتسيرت عيليت فيها أعلى معدل للأعمار بين السكان!پلوط: معدّل الأعمار في نتسيرت عيليت هو الأعلى في مدن إسرائيل ومن يريد أن يعيش عمراً طويلاً ادعوه للسكن هنا.."الصنارة": يكون السبب كون شريحة كبار السن هي الاعلى في المدينة.. والسكان العرب هم الذين يخفضون معدل الأعمار بسبب كثرة الأولاد؟پلوط: العرب وأيضاً اليهود الحريديم يخفضون معدّل الأعمال. وما أقوله هو أنّ في نتسيرت عيليت يوجد مكان للمسنين وللأزواج الشابة ولصغار السن. يوجد مكان للجميع."الصنارة": أين وصلتم بخصوص حارة المطران؟پلوط: العمل هناك من قبل المقاولين على قدم وساق, يبنون بيوتاً ارضية, وسيكون حيّاً ذا جودة عالية وكل من يرغب بالسكن فيه سواء اكان عربياً أم يهودياً باعتقادي يستطيع ذلك. وبالمناسبة يتم بناء مدرسة كنسية قريبة من الحي على الحدود بين الناصرة ونتسيرت عيليت ولكن ضمن منطقة نفوذ الناصرة."الصنارة": ما هو أوّل شيء ستفعله بعد انتخابك؟پلوط: (ضاحكاً): سآخذ قسطاً من الراحة, فبعد أن كنت في الكنيست 3 سنوات لم أخرج خلالها الى أي إجازة وبعد سنتين ونصف في البلدية وأيضاً لم أخرج الى أي اجازة, اعتقد أنني سأخرج لإجازة 4-3 أيام, سأسافر الى البحر الميت من أجل العودة مع قوى متجددة والعودة للعمل بنشاط. إنني انتظر هذا اليوم بفارغ الصبر, ففي فترة الانتخابات العمل مضنٍٍ وكل يوم يمر يعادل سنة."الصنارة": هل إشغالك منصب مدير عام الكنيست يساعدك في جلب الميزانيات؟پلوط: جداً جداً, فأنا أعرف جميع الوزراء ولنقل إنهم أصدقائي. كذلك أعرف جميع الأحزاب والقوائم في الكنيست, لأنني حرصت أن أتعامل بجدية ومساواة مع الجميع, ولم يقف أمامي أي سؤال أبداً بخصوص تفضيل أحد عن الآخر.. عادة يستغرق لأي رئيس بلدية تحديد موعد للقاء أي وزير بضعة أشهر ولكني أفعل أمراً آخر, مستغلاً معرفتي الشخصية لكل وزير ووزير, وهو أنني أفاجئهم بدون تحديد موعد, ولم يحصل أن رفض أحدهم لقائي حتى لو كان بدون موعد مسبق, وذلك لأننا معرفة وأصدقاء ولأنني كسبت ثقتهم ويعرفون أنني لن آتي بطلب أمور شخصية بل من اجل مدينتي وسكانها."الصنارة": هل إيمانك بالحياة المشتركة نابع من حقيقة أنك لم تولد في البلاد؟پلوط: لا علاقة لذلك بالمكان الذي ولدت وترعرعت فيه. ولكني أؤكد أنه لم يسمع أحد مني لغاية الآن أي جملة ضد شعب آخر. إنني لا أؤمن أنّ أحداً يستطيع أن يبني مستقبله على حساب شعب آخر. سابقي في المنصب فكّر كان له رأي آخر فكانت هناك فوضى عارمة. الهدوء أو عدم الهدوء يتعلق بالقيادة, فإذا كانت القيادة تحافظ على الهدوء وبيد من حديد وبقوة فإنها تسيطر على الوضع وتحافظ على الهدوء والاستقرار. ولكن اذا سمحت, عن قصد, بحدوث بعضالتجاوزات فإن الفوضى ستدب في المدينة. وفي هذا الموضوع أعمل بشراكة تامة مع الدكتور شكري عواودة كي يعيش المواطنون في نتسيرت عيليت بهدوء تام."الصنارة": هذا الأمر مهم جداً ويتخذ أهمية خاصة في خضم التطرف العنصري الذي يحصل في عدة أماكن في البلاد!پلوط: إننا لسنا في هذه الأماكن. الأمن والأمان في نتسيرت عيليت من أعلى البلدات في الدولة. وقد قال لي ضابط شرطة إنّ نتسيرت عيليت هي المدينة الأعلى أمناً في العالم. قد تكون هذه مجرد مقولة ولكن الأهم من كل هذا هو الشعور بالأمان في المدينة. لقد قسمت المدينة الى ستة أحياء, في كل حي توجد دورية شرطة على مدار الـ - 24 ساعة. واذا حصل أي شيء لأي مواطن واتصل بالشرطة فخلال دقيقة واحدة فقط تكون الدورية التابعة للمراقبة البلدية عنده. توجد أيضاً شرطة بلدية. الأمن والأمان يتوفران فقط اذا وُجد من يتعامل مع الموضوع بجدية وبسلطة عالية. أقمت وحدة مراقبة من 12 شاباً قوياً ووحدة شرطة بلدية من 12 شخصاً آخرين, هؤلاء يتواجدون فقط في نتسيرت عيليت ويعالجون فقط قضايا مواطنيها. في البداية كان لي بعض المشاكل مع بعض القادمين من القرى المجاورة, حيث كانت بعض المواطنات في المدينة يتعرضن للمضايقة, وقد وضعت حداً لذلك. أريد أن يشعر جميع مواطني وموطنات نتسريت عيليت بالأمان من غير أن يضايقهم أحد. بدأنا نسجل مخالفات مالية عالية لمن يخالف. أتذكرون رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك الأسطوري الذي فعّل يداً من حديد لمحاربة الجريمة في المدينة ؟ لقد تمكن من جلب الهدوء والأمان للسكان."الصنارة": في الولايات المتحدة رئيس البلدية هو قائد الشرطة أيضاً!پلوط: أنا لست رودي جولياني ولكني أعمل كل ما بوسعي كي يعيش كل مواطن بمستوى جيد وبأمان."الصنارة": كيف تسير الأمور في يوم الغفران حيث كان البعض يقوم بقذف الحجارة باتجاه سيارات مسافرة..!پلوط: هنا أود الإشادة بالمواطنين العرب الذين تفهموا أن يوم الغفران هو يوم مقدس لليهود وقد مرّ يوم الغفران الأخير بدون أي أحداث تذكر."الصنارة": في السابق كان تذمّر من قبل السكان بخصوص كثرة سفر معلمي السياقة في شوارع نتسيرت عيليت. ما هو الوضع اليوم؟پلوط: مع الوقت تحولت مدينة نتسيرت عيليت الى مدرسة سياقه لجميع المنطقة, وهذا الأمر أصبح لا يطاق. لا توجد لدي مشكلة أن يأتي معلم سياقه من قرية ملاصقة الى هنا ولكن أن يأتي معلمو سياقة من كفر مندا ومچدال هعيمق والعفولة ومن أماكن نائية فهذا أمر مرفوض. فكثرة سيارات تعليم السياقة تسبب اختناقات مرورية, والسكان يعانون من أشخاص لا يدفعون الضرائب للبلدية. هذا بالاضافة الى سفرهم داخل المدينة أيام السبت والأعياد. لا يوجد أي سبب يجبرنا على أن تكون كل سيارات تعليم السياقة في نتسيرت عيليت, وانوي تسوية الأمر مع وزارة المواصلات ومكاتب الترخيص بكل قواي كي اوفّر للسكان جودة حياة."الصنارة": اذا اراد الآلاف المجيء للسكن في نتسيرت عيليت بحثاً عن جودة حياة عالية, هل توجد أماكن تتسع لهم؟پلوط: في جميع أنحاء المدينة سنبني سبعة آلاف وحدة سكنية وسيكون بالامكان رؤية الرافعات الكبيرة منتشرة في جميع الأحياء ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل. هذه الأماكن ستتسع لأربعين ألف شخص. وسبب القدوم المكثف الى المدينة مفهوم جداً. فمقابل شقة بثمن 5-4 ملايين شيكل في مركز البلاد يمكن شراء شقة هنا بنصف مليون شيكل."الصنارة": يقولون إنك تعشق الموسيقى!پلوط: اعشقها لأنني جئت من بيت موسيقي. فقد تعلمت أن أقود جوقة في روسيا. وأسعى لإقامة فرع لتعليم الموسيقى والعزف في كل مدرسة. وأيضاً ننظم ، كل سنة ، مهرجان الشوكولاطة الموسيقي لمتعة المواطنين والجمهور.