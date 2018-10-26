6,653808, ناخب, أكثر, من, مليون, منهم, عرب, ينتخبون, يوم, الثلاثاء, 251, سلطة, محلية, منها, 73, عربية,

ويبلغ عدد أصحاب حق الإقتراع 6,653808 وهو رقم قياسي .منهم حوالي 16% عرب اي ما يقارب 1.064.609 مصوت .
اليكم قائمة مرشحي الرئاسة في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة.
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