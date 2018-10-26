6,653808, ناخب, أكثر, من, مليون, منهم, عرب, ينتخبون, يوم, الثلاثاء, 251, سلطة, محلية, منها, 73, عربية,

وفقًا للمعلومات المتوفرة من بيانات وزارة الداخلية عشية انتخابات السلطات المحلية التي ستجري يوم الثلاثاء القادم 30.10.2018 , فقد تقدمت للإنتخابات 3400 قائمة اي بزيادة 750 قائمة عن العدد الذي كان في انتخابات 2013 , تتنافس على رئاسة وعضوية 251 سلطة محلية ومجلس إقليمي منها 73 سلطة محلية عربية و4 مجالس اقليمية .. وبلغ عدد المتنافسين على الرئاسة 703 مرشحين منهم مرشحة عربية واحدة ووحيدة هي فكتوريا زحالقة مدلج في كفر قرع. وأصغر مرشح هو صفاء الدين السيد (سيف) (26 عاماً) هو المتنافس على على الرئاسة في مجلس إقليمي القيصوم في النقب وأكبر متنافسان عمرهما 82 عامًا ينافسان على رئاسة بلدية بئر السبع ويفنة, في حين ان اكبر متنافسة سنًا ابنة 70 عاماً وتنافس على رئاسة بلدية كرميئيل.

اليكم قائمة مرشحي الرئاسة في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة.

ويبلغ عدد أصحاب حق الإقتراع 6,653808 وهو رقم قياسي .منهم حوالي 16% عرب اي ما يقارب 1.064.609 مصوت .