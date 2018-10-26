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يوم اللغة الإنجليزية في كلية ألجليل ألمسيحية عيلبون



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قام طاقم اللغة الإنجليزية في كلية ألجليل ألمسيحية بتنظيم فعاليات باللغة الإنجليزية لطلاب ومعلمي المدرسة، حيث ضم القسم الاول فعاليات صباحية مختلفة في غرف التدريس قام بها الطلاب. أما القسم الثاني من الفعاليات فجرى في ساحة المدرسة حيث اختار كل صف دولة ليمثلها. خصص مكان لكل صف حيث عرض الطلاب به كل ما يتعلق بالدولة المختارة: معلومات عامة باللغة الانجليزية، ملابس خاصة للدولة، علم الدولة


 والطعام الخاص بدولتهم حيث قدموه لجميع طلاب المدرسة. من الدول المختارة كان: لبنان، المكسيك، فلسطين،تركيا، ايطاليا، الصين وسوريا.

في القسم الثالث من الفعاليات جرت مباريات كرة قدم بين الصفوف حيث قام الطالب وسيم شيبالني بالتعليق باللغة الانجليزية على كل مباراة.

لخص الأستاذ هاشم حايك، مركز اللغة الانجليزية، هذا  اليوم بإعلان نتائج الفعاليات المختلفة وشكر طاقم اللغة الانجليزية  المعلمتين امينة حلو والمعلمة سيرين عازرعلى تعبهم لتحضير مثل هذا اليوم وشكر جميع المعلمين اللذين شاركوا لإنجاح هذا اليوم. قدم الاستاذ هاشم شكرا خاصا لجمعية المدرسة بممثلها السيد سامر متى لتمويلهم لهذا اليوم حيث تحملوا جميع مصاريف هذا اليوم. 




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