يوم, اللغة, الإنجليزية, في, كلية, ألجليل, ألمسيحية, عيلبون,

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مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...
التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...
تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...
تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...
اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...
تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...
تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي...
يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر...